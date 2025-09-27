Lo que se encuentra una aficionada en el suelo del estadio durante el derbi madrileño es de no creer

El derbi madrileño ha concluido con una goleada de infarto por parte del Atlético de Madrid, que se ha adelantado por 5-2 al Real Madrid. Los de Xabi Alonso buscaban su séptima victoria consecutiva para seguir líder de la Liga, pero los de Simeone han resistido y se han impuesto tras un flojo inicio en LaLiga.

El Atlético ha aprovechado dos zarpazos a balón parado de Julián y un gol de Griezmann para sentenciar el partido en la segunda parte. El encuentro plagado de goles ha revolucionado hasta al más tranquilo en la capital. Y así lo ha mostrado una aficionada al mostrar lo que se ha encontrado en pleno estadio.

El partido ha tenido lugar en terreno rojiblanco, en el Riyadh Air Metropolitano, desde donde la usuaria de X @CarlaAtleti3 no ha dado crédito con lo que se ha topado en el suelo: muy usual no es.

"El desquicie al que nos somete el Atleti no es normal. Me acabo de encontrar un aparato tirado en el suelo, en el sector 109, por si aparece el dueño", ha escrito adjuntando una fotografía del objeto en cuestión.

