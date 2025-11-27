Se monta en el autobús Naviluz de Madrid y muchos flipan con el precio: "Antes era 3 euros"

La Navidad cada vez llega antes y uno de los signos de que ya estamos en fiestas es el Naviluz: el autobús que recorre las calles de Madrid enseñando las luces de la ciudad ha venido este año con cierta polémica.

La usuaria @rubiacriollaenmadrid ha compartido toda la información disponible sobre este autobús navideño que tanto gusta tanto a autóctonos como turistas que se montan en este autobús descapotable para ver cómo son las luces de la ciudad.

"Nos montamos en Naviluz, un bus con techo descubierto para que puedas ir disfrutando de las luces", ha explicado mostrando imágenes desde dentro del vehículo de cómo es todo.

Recorrido y duración

La duración del viaje es de 40 minutos y se pueden ver los monumentos más emblemáticos de la capital de España: la Puerta de Alcalá, las luces de las calles Goya, Serrano y Velázquez, la Cibeles, la Gran Vía y de nuevo vuelta por el Paseo del Prado pasando por Atocha.

Además hay salidas cada 10 minutos y el precio, y aquí viene la polémica, es de 15 euros. Mucho mayor que los últimos años. En los comentarios de la publicación en TikTok se puede ver cómo hay personas que llegan a decir que antes costaba tres euros.

Las entradas se pueden comprar en naviluz.es y ahí se puede elegir la hora y el asiento. Y la salida se da desde la calle Felipe VI frente a la plaza de Neptuno. La recomendación es ir después de las 21:00 para evitar atascos.

La misma persona que ha subido el vídeo ha afirmado que mismamente el año pasado el precio era de 10 euros y llegó a costar 3. También ha comentado que las entradas hay que comprarlas con antelación.

"Lo encuentro caro pero Navidad es una vez al año y la ciudad está preciosa" y "yo fui por primera vez este año y ella pregunta que cómo fue y realmente no merece tanto la pena", dicen los comentarios.