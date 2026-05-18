Tiroteo con muertos en un mezquita de San Diego (EEUU) 

La policía ha confirmado un tiroteo en las inmediaciones de la mezquita del Centro Islámico de Mira Mesa, en San Diego (California, EEUU).

El primer aviso tuvo lugar poco antes del mediodía hora local (20:00 en horario peninsular español). Minutos después y con los agentes ya desplegados en la zona, el propio cuerpo ha notificado haber "neutralizado" al tirador.

"Tenemos importantes medios en el lugar ahora mismo", añadía la Policía de San Diego en un mensaje publicado en redes sociales, donde han pedido precaución y evitar la zona objeto de la investigación.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha confirmado el incidente con un "tirador activo" en un primer momento. "Sigo recibiendo información de las fuerzas de seguridad. El personal de emergencia está ya en el lugar y trabaja activamente para proteger a la comunidad", ha explicado en su reacción inmediata en redes.

También el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dado cuenta del incidente a través de un comunicado de su oficina que destaca que el gobernador está siendo puntualmente informado de la situación. Además, ha destacado la labor de los servicios de emergencia y ha pedido seguir las recomendaciones de las autoridades locales.