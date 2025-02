Lo que paga por una tetera en un bazar de Marruecos la lleva hasta a pedir ayuda al recepcionista de su hotel: "Me siento estafada"

La creadora de contenido Mery (@merycaldass), una española que está de viaje en Marruecos, ha subido un vídeo enseñando como tras pagar 100 euros por una tetera en una bazar de Marruecos le ha pedido ayuda al recepcionista de su hotel para saber si ha sido estafada.

"Mi cara después de pagar 100 euros por una tetera en Marruecos", ha comenzado relatando la tiktoker en el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 630.000 visualizaciones y 34.000 me gustas.

Tras comprar la tetera, teóricamente tan cara por su composición de lujo, ya que está hecha de cobre y de perla madre, la influencer ha optado por acudir al recepcionista de su hotel, un chico local, para que le corroborase que no la habían timado con el precio.

"Si es de buena calidad, está bien", le ha contestado el trabajador después de que la usuaria le ecplicase la historia. Pero, para asegurarse, Mery le ha pedido también al empleado que la abra él mismo para comprobarlo.

"La estafada madre", ha bromeado la chica entre risas mientras el recepcionista empieza a desenvolver el papel, con muy poca fe en que no la hayan engañado. "Se suponía que era de perla madre", ha añadido la tiktoker.

"Es decoración", ha afirmado el trabajador del hotel nada más ver la pieza, una primera información que a la usuaria no le ha hecho mucha gracia. "¿Qué? El vendedor me dijo que no era decoración", ha censurado Mery.

Acto seguido, la creadora de contenido le ha preguntado al empleado si el precio que le han cobrado -equivalente a 100 euros- no es demasiado, a lo que el recepcionista le ha respondido que no, que está bien y que es un precio justo por la calidad de la tetera.

Una confirmación que es todo un alivio para la española, quien suspira entre risas. "Me dejé una pasta pero no fui estafada, creo", ha concluido, contenta pero aún así sin una total seguridad.

"No sé si fue sincero conmigo o solo me lo dijo porque le di pena y quiso que me volviera para España tranquila", ha añadido finalmente la creadora de contenido en la descripción del vídeo.