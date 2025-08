Lo que ha pedido un cliente al comprar una hamburguesa deja a las camareras sin habla

Las trabajadoras de un restaurante han compartido su estupefacción en TikTok por la estrambótica petición que les hizo un cliente que se quería comer una hamburguesa pero en el punto exacto como le gusta a él la carne.

"Esta comanda: hamburguesa al punto tirando a menos, rojita por dentro pero no rojo, que no sangre porque se queda fría", dice la petición que han compartido las trabajadoras desde el perfil @emilisojeda_.

La comanda lo completa la expresión de la trabajadora que tomó nota de la petición: "Quedé ice frío hielo".

"Confesiones: se la he sacado y me dice: 'Está perfecta'. Si la dejo un minuto más igual está perfecta. Tenemos nuevo término de carne: al punto, tirando a menos, rojita por dentro pero que no eche sangre. Le digo: ¿poco hecha? Y me dice: 'No, poco hecha no", cuentan las empleadas.

Muchos trabajadores de la hostelería han compartido peculiaridades que han tenido que atender de sus clientes. Por ejemplo, una persona dice: "Había un cliente habitual que comía mucha ternera y siempre la pedía vuelta y vuelta, literal era vuelta y vuelta en la plancha, que no se cocinara ni nada, le gustaba así, cruda".

"Tengo un cliente que cada vez que le sirves te pide otra cosa pero en mini: un mini de chistorra, y se lo llevas y te pide un cuchillo, se lo llevas y te pide servilletas grandes, se las llevas y te pide media de bravas, te dice que la quería con la salsa aparte sin haberlo dicho, y ahora un quinto, y ahora medio de tortilla pero sin tomate ni aceite, otro cuchillo, cóbrame, llevas el ticket y con tarjeta, llevas el datafono y no, que mira que tengo suelto, y llevas el ticket y te dice ponme medio de chistorra más", cuenta otro.