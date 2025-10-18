Lo que se ve en televisión al inicio del Sevilla-Mallorca es para indignarse, y mucho

Segundos de protesta de los jugadores del Sevilla FC y el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pijuán al comienzo del partido de liga este sábado, en Sevilla.

El partido de Liga del Sevilla contra el Mallorca ha sido el segundo encuentro de la novena jornada en el que los jugadores de ambos equipos han realizado un parón de 15 segundos como protesta por la intención de llevar el partido del Villareal-Barcelona a Miami el próximo 20 de diciembre.

En el primer encuentro de la jornada, disputado este viernes entre el Real Oviedo y el Espanyol, los jugadores no disputaron los primeros segundos en protesta por cómo se ha gestionado el encuentro que se disputará en Miami. Sin embargo, la retransmisión televisiva no mostró los inicios del partido optando por un plano desde fuera del estadio.

El encuentro de este sábado en el Sánchez Pizjuán se repitió una escena idéntica por parte de los jugadores, pero no por lo que se vio en televisión. El partido comenzó sacando el Mallorca y los jugadores de ambos equipos decidieron no disputar el balón, protagonizando una pausa de alrededor de 15 segundos.

La realización mantuvo un plano cenital desde el interior del estadio en el que no veía bien a los jugadores pero que sí mostró un rótulo con un mensaje inesperado: "Compromiso con la paz".

@tiempodejuegocope 📺 LaLiga muestra los 15 segundos de parón de protesta por el Barça-Villarreal de Miami, aunque lo hace con varios matices. Un plano cenital y un mensaje por la Paz ♬ sonido original - tiempodejuegocope

Muchos han señalado en las redes sociales que esto ha provocado un momento confuso en el que se ha querido hacer creer que la protesta se debía al conflicto entre Israel y Palestina.

La protesta surge después de que se anunciase la posibilidad de que el partido entre el Barcelona y el Villareal se disputase en Miami, motivo que llevó a la AFE a pedir información que hasta ahora, según denuncian, no se ha entregado. De hecho, el pasado martes había una reunión prevista con los capitanes y el presidente de la patronal, Javier Tebas.

Sin embargo, este no se presentó y propuso otras fechas alternativas: el 22, 23 y 24 de octubre, lo que llevó a los futbolistas a rechazarlo, pues justo coincide con las jornadas europeas y el previo de la jornada de la Liga. Desde 'El País' aseguran que los futbolistas ya no quieren dicha información y ahora platean, directamente, discutir si se debe jugar en Miami o no.