Lo que se ha visto en la Semana Santa de Sevilla indigna a una multitud, pero muchos otros lo defienden

Una imagen tomada en la Semana Santa de Sevilla, una de las principales de toda España, ha generado una enorme polémica en las redes sociales, con una multitud de personas indignadas por ello pero otras muchas defendiendo el asunto.

La imagen la ha subido a la red social X el usuario @Kiril_Lopez junto al mensaje: "¿Esto es normal? ¿Quién decide estas cosas? ¿Lo público se convierte en privado y nos vamos acostumbrando poco a poco a recortes y prohibiciones?".

La foto está tomada junto a La Giralda de Sevilla y se puede apreciar que se han colocado vallas de gran altura para que no se puedan ver las procesiones desde detrás sin pagar.

En las reacciones, muchos han mostrado su desacuerdo. "Vergonzoso que no podamos disfrutar de nuestra Semana Santa en nuestra catedral sin tener que pagar", dice una persona. "Es una vergüenza, si no pagas no tienes derecho a verlo ni de lejos. Todo por la pasta", añade otro.

En cambio, hay muchos también que subrayan que es una decisión correcta por cuestiones de seguridad. "Un sitio de paso, que como no esté así la gente se detiene y se forma un tapón. Ayer lo viví en mis propias carnes. No es tan descabellado", señala una persona.

"Creo que el interés general está por encima de todo y la seguridad es de interés general. Lo que se montaba ahí todos los años era todo menos seguro. Las cofradías tienen el 90% de su recorrido en calles abiertas para todos. La carrera oficial es dinero para la caridad", agrega otro.