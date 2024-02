Lola Lolita denuncia el 'susto' que se ha llevado por el precio del cerrajero: "No supe cómo actuar"

WWD via Getty Images

La creadora de contenido española Lola Lolita, con un saldo de más de 11 millones de seguidores en TikTok y 3,4 millones en Instagram, ha denunciado vía historias la "estafa" de un cerrajero por lo que le ha cobrado por abrirle la puerta.

Todo ha sido producto de un descuido. Tras dejarse las llaves puestas dentro de la puerta, se vio en serios problemas fuera de su casa: "Estaba sola, sin móvil, sin llaves de casa, las ventanas cerradas, sin nada", ha explicado.

El susto se lo llevó después de llamar al cerrajero, una vez pidió también ayuda a los vecinos: "Ha tardado cero unidades de segundo en abrirme la puerta, no estoy exagerando. ¿Sabéis cuánto me ha costado la broma? ¡800 euros! Es un mes de alquiler".

La usuaria de TikTok @inspolorenn ha acumulado más de 11.000 'me gusta' por lo que ha dicho después, completamente alucinada: "¿Cómo es posible que alguien te cobre 800 euros por abrirte una puerta 10 segundos? Entiendo que sea domingo y que el desplazamiento te pueda costar dinero, pero que alguien me diga si esto es verdad, porque me parece terrorífico".

"Si a una persona que cobra normal, o 1.000 euros, y le haces esto, le dejas sin dinero, yo rompo la puerta a hostias, no le pago 800 euros por abrir una puerta", ha concluido.