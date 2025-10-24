Rosa Villacastín deja claro lo que piensa de la princesa Leonor tras su discurso en los Princesa de Asturias

La princesa Leonor ha dejado a todos sin palabras con su emocionante discurso durante la clausura de los Premios Princesa de Asturias 2025, donde ha usado un tono acorde a sus 19 años y donde se ha dirigido uno por uno a todos los premiados.

En este discurso ha habido dos momentos entrañables: cuando se ha dirigido a sus padres como boomers y cuando, para hablar de la tenista Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, se ha acordado de su hermana, la infanta Sofía.

"Nos has demostrado que la grandeza no está en ganar siempre, está en la capacidad de levantarse, en aprender y seguir adelante. Es bonito lo que dices de tu hermana: 'Sin Venus, no habría habido Serena'. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", ha dicho concretamente.

La emoción de Rosa Villacastín

En redes sociales, profesionales y expertos de la comunicación han puesto en valor las palabras de la princesa Leonor, que ha sido la penúltima en hablar, el último ha sido el rey Felipe VI, que ha dejado caer que va a ir cediendo protagonismo a su primogénita dejando en el aire su participación en los Premios Princesa de Asturias 2026.

De hecho, ha sido Leonor la que ha dado paso a los premios del año que viene, algo que solía hacer el rey por lo que los expertos de RTVE han señalado que todo apunta a que este haya sido el último año del rey al frente.

Una de las más efusivas, virtualmente hablando, con el discurso de Leonor ha sido la periodista Rosa Villacastín, que ha escrito: "Leonor, princesa de Asturias. Qué seguridad durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias. Qué fuerza!!!! Qué orgullosos sus padres, Felipe y Letizia. El futuro de la corona está asegurado con esta mujer, de gran personalidad".