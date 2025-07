Los lectores de 'The Telegraph' eligen a esta ciudad española como la mejor de Europa: "Es un microcosmos mágico" 

Los lectores del periódico británico The Telegraph han elegido a Sevilla como la mejor ciudad de Europa y Fiona Flores Watson, periodista de viajes que vive en esa localidad, ha escrito un artículo en el que da algunas razones de la grandeza de la urbe.

"Es un microcosmos mágico que reúne todo lo que se puede desear en un destino de fin de semana", asegura antes de subrayar que tiene aeropuerto cerca, muchos hoteles con encanto, historia por doquier, comida sabrosa y asequible y es fácilmente accesible a pie.

"Hay pequeños callejones medievales, tan estrechos que se pueden tocar con los brazos abiertos; portales inesperados que conducen a frescos patios porticados llenos de helechos; y estructuras contemporáneas impresionantes", destaca.

La autora admite que "como en muchas ciudades muy visitadas existe preocupación por el auge de los alquileres vacacionales y su impacto en los residentes" y que eso "está justificado": "Pero se han aprobado leyes para abordar el problema. Aun así, puedes esperar que la mayoría de los sevillanos estarán encantados de conocerte, ayudarte y cautivarte con su calidez".

"Una de las principales razones por las que la gente elige España para sus vacaciones es su gastronomía. Sevilla es conocida como la capital de las tapas, y los platos ligeros son los reyes", asegura.

"Me siento privilegiada por vivir aquí, y nada me gusta más que transmitir el encanto imperecedero de la ciudad a los visitantes. Como dice el dicho: 'Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla", celebra.