Lucas, de Andy y Lucas, cuenta lo que le pasó en un bar cuando estaba con uno de sus hijos: para reflexionar

Lucas, del grupo musical Andy y Lucas, ha contado en una entrevista en la Cadena Cope lo que le pasó una vez estando en un bar con su hijo como consecuencia de los problemas que está teniendo tras haberse sometido a una cirugía en su nariz y tener complicaciones en la recuperación.

"Me ves a mí en persona y no es tanto como se ve en las fotos, yo no sé si las manipulan, las retocan o qué, yo lo que no quiero es coger complejo sobre eso porque la verdad que ha sido difícil de digerir, pero he tenido el apoyo de Andy, de mi familia", ha comenzado diciendo el artista.

Sin embargo, sí que ha sufrido burlas tanto por la calle como a través de las redes: "Te encuentras cada pájaro por la calle o cada meme que vamos". Para detallarlo, ha contado un ejemplo de lo que le sucedió un día que fue a recoger a su hijo al colegio y se fue a pedirle un sándwich a un bar.

"Había dos personas en la barra y me dijeron, sin conocerme de nada, que era de Andy y Lucas y que tenía pinta de que me gustaba gustaba la droga. Sin conocerme de nada!", ha contado, reconociéndole que él les siguió el rollo para que le dejaran en paz.

"Se me acercó uno a la mesa y sacó una bolsita de droga o lo que sea y la tiró encima de la mesa con mi hijo al lado. Una locura. Me dijo que tenía pinta de que me gustaba la fiesta", ha proseguido.

Él, que ha confesado no saber cómo reaccionar, decidió cogerlo y apartarlo de golpe de la mesa. "No sabía ni qué hacer. Me levanté y el diciéndome que parecía más simpático por la televisión... es que no sabía ni lo que hacer, si partirle la cara o qué", ha concluido el músico.