Luis Zahera no habla de la libertad de los años 80, pero los compara así con los tiempos actuales en España

El actor Luis Zahera suele hablar con una gran sinceridad cada vez que le preguntan por temas de actualidad, pero en una entrevista en la Agencia EFE publicada este sábado lo ha hecho como pocas veces.

En la conversación que ha mantenido con la periodista Naiare Rodríguez Pérez, el intérprete de Santiago de Compostela ha reconocido que los tiempos actuales en España son "un poco particulares y extraños".

Tras ser reconocido en el XXII Festival de Cine de Comedia de Tarazona con el Premio Tarazona y El Moncayo, Zahera ha reconocido que la comedia "es muy necesaria" y "muy terapéutica".

"Con la experiencia de los monólogos, veo a la gente muy encogida, muy triste y muy ansiosa. Son unos tiempos un poco particulares y extraños en relación a los años 80, donde todo era explosión y adrenalina", ha asegurado.

Luis Zahera ha justificado que "ahora se ve menos" y que cada vez que pones las noticias "es un horror con Palestina, Ucrania...". "Es todo un infierno, este capitalismo que lo devora todo y la crispación política. Creo que la gente necesita comedia para huir de la realidad", ha añadido.

También ha explicado cómo logra compaginar su espectáculo Chungo con las grabaciones de series como Animal, que llegará a Netflix en unos meses. "Yo lo que más hice en mi vida fue televisión. Sin embargo, creo que lo que más me gusta es el teatro. Empecé en el Teatro de Aficionado Ditea, en Santiago de Compostela, y creo que no hay nada como el teatro", ha destacado.

"Para los actores es nuestro elemento. Dentro de la mentira y de la falsificación, es lo más puro y lo más vivo que nos queda. Y siempre que pueda, volveré a él. Este trabajo es ser un niño que juega y en el teatro no hay cortes, lo haces de principio a fin y tiene ese algo maravilloso", ha razonado.