Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Macarena Olona tarda poco en reaccionar a lo que se ve en la filtración de la nueva película de Torrente
INCENDIOS EN ESPAÑA
Sigue en directo la evolución de los fuegos activos que asolan Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid o Andalucía
Virales

Virales

Macarena Olona tarda poco en reaccionar a lo que se ve en la filtración de la nueva película de Torrente 

"Torrente es historia de España".

Rodrigo Carretero
La exdiputada Macarena Olona.Getty Images

Macarena Olona, exdiputada de Vox, ha reaccionado de forma clara a las imágenes que se han filtrado de la próxima película de Torrente, que Santiago Segura está grabando ahora.

Ese vídeo ha creado un enorme revuelo porque en él aparece el actor caracterizado como Torrente, en el balcón de un Ayuntamiento, junto a una pancarta verde en la que, con letras blancas, se lee: "Nox".

Para muchos es evidente la referencia velada al partido Vox, por lo que algunos se han molestado al considerar que Segura está disparando dardos contra ese partido. 

Olona ha intervenido en ese debate pidiendo calma: "Pediría prudencia antes de linchar a @SSantiagosegura por el corte que se ha filtrado de la nueva película de Torrente". 

"Torrente es historia de España y yo son fan incondicional. Formar parte de la saga siempre será un honor, que hay que tomar en clave de humor", ha escrito en X Olona, donde ha agregado: "Torrente es un patriota, de eso no hay duda. Y lo queremos con sus cosillas".

En las reacciones, un usuario ha señalado: "Seguramente, después de salir en las encuestas @Santi_ABASCAL y @vox_es por encima de Psoe y Pp como intención de voto toca mover algo para estigmatizar el voto de Vox y que la juventud de nuevos votantes que le va votar en masa, se avergüence de su voto por asociarlo a Torrente".

Olona ha respondido a eso: "Que no, Tete. Que la juventud se descojona con Torrente sin complejos. Tú y yo también lo hemos hecho".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es