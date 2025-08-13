Macarena Olona tarda poco en reaccionar a lo que se ve en la filtración de la nueva película de Torrente
"Torrente es historia de España".
Macarena Olona, exdiputada de Vox, ha reaccionado de forma clara a las imágenes que se han filtrado de la próxima película de Torrente, que Santiago Segura está grabando ahora.
Ese vídeo ha creado un enorme revuelo porque en él aparece el actor caracterizado como Torrente, en el balcón de un Ayuntamiento, junto a una pancarta verde en la que, con letras blancas, se lee: "Nox".
Para muchos es evidente la referencia velada al partido Vox, por lo que algunos se han molestado al considerar que Segura está disparando dardos contra ese partido.
Olona ha intervenido en ese debate pidiendo calma: "Pediría prudencia antes de linchar a @SSantiagosegura por el corte que se ha filtrado de la nueva película de Torrente".
"Torrente es historia de España y yo son fan incondicional. Formar parte de la saga siempre será un honor, que hay que tomar en clave de humor", ha escrito en X Olona, donde ha agregado: "Torrente es un patriota, de eso no hay duda. Y lo queremos con sus cosillas".
En las reacciones, un usuario ha señalado: "Seguramente, después de salir en las encuestas @Santi_ABASCAL y @vox_es por encima de Psoe y Pp como intención de voto toca mover algo para estigmatizar el voto de Vox y que la juventud de nuevos votantes que le va votar en masa, se avergüence de su voto por asociarlo a Torrente".
Olona ha respondido a eso: "Que no, Tete. Que la juventud se descojona con Torrente sin complejos. Tú y yo también lo hemos hecho".