Le dicen a Manu Sánchez si él entiende que un obrero vote a la ultraderecha: responde con una claridad absoluta

El cómico y presentador Manu Sánchez está cerca de estrenar su nuevo programa en TVE, El perro andaluz, y, en una entrevista que ha concedido a elDiario.es, no ha dudado en hablar de asuntos de actualidad como el avance de la ultraderecha en España.

Una semana después de las elecciones en Andalucía, ha asegurado que el resultado electoral ha sido "sintomático de algo que venimos viviendo desde hace muchos, muchos años, que es que el andalucismo ha sido tratado como un disfraz por casi todas las partes".

"Y ahora que aparece una parte que no se disfraza con la piel del oso, sino que se autodenomina el oso, alguien que no es la piel del león, sino que dice ser el león, pues empieza a estorbar y a molestar, y como consecuencia empieza a ser atacado", ha detallado.

Manu Sánchez ha explicado que las últimas elecciones son el reflejo de una sociedad "tan polarizada" que "tenía probablemente motivos para el descontento con los gobiernos, con el autonómico y con el central".

"Se han quedado con el punk"

Unas preguntas después, al humorista le han preguntado sobre si él entiende que un obrero pueda votar a la ultraderecha y no ha tardado en responder con absoluta claridad. "La ultraderecha ha hecho una cosa y es que se ha quedado con el punk, se ha sabido contar como antisistema", ha razonado.

"Antes los antisistema eran las opciones más a la izquierda, la derecha era quien conservaba las viejas instituciones, los grandes estamentos y las relaciones sociales vamos a decir más feudales o más estamentales", ha señalado.

El cómico gaditano ha reconocido que antes lo antisistema era "ser muy de izquierda", pero la ultraderecha ha conseguido erigirse "a nivel mundial" y "se han quedado con el punk".

"Por eso ahora la izquierda también hace bien con intentar quedarse con las cosas que habían sido naturalmente de la derecha, como el amor por las tradiciones, por nuestra historia, por nuestros símbolos, por la bandera, por el escudo, por el himno, por los padres y madres de la patria… Ahora la izquierda tiene que saber quedarse con todas esas herramientas que supo tener la derecha como propia durante mucho tiempo", ha expuesto.

Pese a todo, Manu Sánchez cree que hay "una gran apuesta también por todo lo digital, donde consumimos comida rápida como quien come palomitas o un poquito de información basura". Un lugar en el que "aparecen perfiles de dudosa credibilidad".

"Se parte de premisas muy tramposas como con la sanidad, como no puede atender a todo el mundo, pues que no atienda a los de fuera", ha añadido, antes de reconocer que "si partimos de grandes mentiras, llegaremos a falsas soluciones".