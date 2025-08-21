Mañueco dice que hay que reflexionar sobre la limpieza de montes e Iñaki López le hace un recordatorio

Los incendios siguen causando estragos en España. Aunque los cambios meteorológicos están ayudando a mejorar la extinción del fuego en comunidades como Galicia, Extremadura y Castilla y León, todavía siguen ardiendo 18 fuegos.

En una comparecencia de prensa, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, habló sobre la falta de limpieza en los montes: "Nosotros, en el año 2022, en el ámbito del diálogo social, llegamos a un acuerdo, se han triplicado los recursos. Dentro de nuestro país, Castilla y León tiene el 20% de la superficie forestal, unas cinco millones de hectáreas".

Para Mañueco, según sus declaraciones dadas este miércoles, es una cuestión "que tendremos que reflexionar, yo he tenido la oportunidad de hablar con los afectados, con profesionales o también con alcaldes o concejales".

"Dicho esto, será una de las cuestiones que tendremos que reflexionar de cara al futuro", ha rematado Mañueco en sus declaraciones. De las reacciones que ha causado, una de las más sonadas ha sido la del presentador y periodista Iñaki López, siempre al pie de la actualidad, ha querido hacerle un recordatorio.

"La limpieza de los montes para evitar incendios es un asunto 'reflexionado' hace años. De hecho, Ley de Montes aprobada en 2003 establece la obligación de limpiar los montes para prevenir incendios", ha puntualizado el periodista.

Precisamente a este análisis ha contestado un ingeniero de montes, Pau García Iñurria: "Sé que es una expresión popular, pero los periodistas de rigor deberías ceñiros a la expresión correcta que no dejamos de repetir los ingenieros forestales y de montes que es 'gestionar' o 'tratar'. Los bosques están limpios por lo general, pero sin gestión ni tratamientos".

Por otro lado, López también ha comentado las condiciones laborales en las que trabajan los bomberos de Castilla y León: "1.1171 euros al mes, un plus de peligrosidad de 2,20 euros la hora por jugarte la vida y 14 horas de formación para ir a pegarte con incendios de sexta generación".