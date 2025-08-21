Última hora de los incendios, en directo: el fuego resiste en Ourense, León y Zamora
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad de las llamas que todavía arden con peligrosidad en Galicia, Extremadura y Castilla y León. Recuperado y reforzado el AVE Madrid-Galicia.
Los trenes habituales en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia circularán este jueves con normalidad en sus horarios programados, según ha comunicado Renfe, que ha señalado que, si fuese necesario, "se prevé reforzar el servicio con trenes especiales para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada". Así lo ha indicado la compañía ferroviaria en su cuenta de 'X', tras la reanudación del servicio de esta línea, que tras siete días cortada por los incendios, volvió a estar operativa a las 17.00 horas de ayer tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.
Renfe ha confirmado que un tren saldrá con normalidad de Madrid a las 10.30 horas, con parada en Zamora y la llegada está prevista en Ourense a las 12.45 horas. En sentido contrario, un tren con origen Ourense arrancará su viaje a las 17.30 con parada en Zamora y llegada a Madrid programada a las 19.45 horas. Además, Renfe ha avisado que se reforzarán "con más plazas" el tren Madrid-Ourense de las 13.30 horas y el tren Ourense-Madrid de las 12.57 horas.
Buenos días, desde El HuffPost comienza otro seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios que aún continúa golpeando a España, a pesar de la notoria bajada de las temperaturas extremas que acompañaron a la pasada ola de calor, que comenzó a remitir el martes, y ya se tradujo en caídas de lluvias que han contribuido a rebajar la peligrosidad, por ejemplo, en el área de los Picos de Europa. En la jornada de este jueves 21 de agosto, continúan 6 incendios activos en Galicia y en Extremadura preocupa la situación del de Jarilla.