Manuel Jabois habla con una claridad absoluta sobre lo que pasó con Rosalía en pleno centro de Madrid
El periodista ha sido cristalino.

Sergio Coto
Fotomontaje Manuel Jabois y Rosalía.Getty Images / GTRES

El periodista Manuel Jabois, escritor de tres novelas como Nos vemos en esta vida o en la otra y reconocido con el premio Mariano de Cavia de periodismo en el año 2023, no ha dudado en dedicar una de sus columnas en el diario El País sobre lo que ocurrió el pasado lunes con la cantante Rosalía en el centro de Madrid.

La artista barcelonesa, ganadora de 80 premios, entre ellos dos premios Grammy a mejor álbum alternativo o rock latino, con El mal querer en 2020 y Motomami en 2023, acudió por sorpresa a la Gran Vía de la capital española para revelar el lanzamiento de su nuevo álbum, Lux. 

Vista la carrera de Rosalía y la reacción de sus seguidores, Manuel Jabois no ha dudado en dedicar más de una palabra la locura que desató la cantante española durante su caminata por Madrid.

"Hay algo impresionante en la carrera feliz de Rosalía por la Gran Vía de Madrid perseguida por cientos de personas. En cuestión de fama, después de eso no hay nada: puede igualarse, y sólo superarse, si cambiamos Madrid por Nueva York", ha señalado en la primera parte del artículo.

El periodista se ha preguntado que "cómo se baja alguien de ahí, de qué manera puede ayudarse en los demás para usar la escalera o el ascensor". "Entre la primera persona que la reconoció y la primera carrera con sus fans detrás, Rosalía firmó varios discos que la han convertido en una de las artistas más influyentes del siglo XXI", ha contado.

"La fama, en su caso, es una consecuencia lógica y atemporal: no comenta partidas de videojuegos. Tan interesante será ver envejecer a Rosalía como ver envejecer a la muchedumbre que corre junto a ella, su inmenso poder simbólico", ha añadido.

Manuel Jabois ha ironizado con que el viaje "tiene que ver con el regreso épico a donde uno no suele regresar sin heridas: la vida casi normal, el peldaño entre la superestrella y la estrella". "El vértigo —dentro de muchos años, cuando la fiebre acabe, que no la fama— de cruzar la calle más popular de Madrid y que te paren, educadamente, unas cuantas personas. No la caída ni el olvido sino la paz: el adiós a la locura", ha destacado.

