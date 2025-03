Manuela Carmena desliza lo que Almeida le ha reconocido, muchas veces, en privado: va más allá

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha publicado unas memorias tituladas Cuatro décadas transformando lo público y en el diario El País ha hecho un repaso de su vida política, mencionando algo que le decía el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en varias ocasiones, en privado.

Lo ha desvelado en el citado medio a raíz de sus razones sobre el auge de la ultraderecha: "Es un fracaso de las actitudes democráticas. No hemos sabido cuidar la democracia. Yo salí muy preocupada del Ayuntamiento".

"La oposición hace lo imposible para que el que está en el poder no pueda gobernar y eso no puede ser. Tenemos que buscar los medios para trabajar juntos, ESO es la democracia", ha continuado Carmena. Sobre por qué no se quedó en la oposición ha sido muy clara: "Porque no me apetecía nada y porque no estoy de acuerdo con cómo se hace".

Ha razonado que la política se ha convertido en un "afán desmedido por quitar al que está en el poder". Por ello, ha desvelado que "cuántas veces he oído al amigo Almeida reconocer: 'Lo hiciste muy bien'. Pero te lo dice cuando no lo oye nadie, es una hipocresía".

Por el hecho que ha argumentado de no cuidar la democracia, es donde cree que está la razón de que "muchos jóvenes miren hacia gobiernos autoritarios, hemos convertido la democracia en procesos de enfrentamiento dialéctico ajenos a la gestión pública".