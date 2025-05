Marc Giró dice todo esto a quienes se extrañan de que los españoles hayan votado a Israel en Eurovisión: para no olvidar

El presentador Marc Giró se ha pronunciado muy en su estilo sobre la polémica por la participación de Israel en Eurovisión, un festival que estuvo a punto de ganar gracias al televoto de países entre los que estaba España, que le dio su máxima puntuación.

En TV3, Giró ha sido muy claro: "La polémica de esta semana en Eurovisión ha estado en la participación del estado de Israel. Yo no soy un especialista en geopolítica, pero diría que la polémica que tenemos entre manos con Israel no es precisamente su participación en Eurovisión".

"No diré la palabra genocidio, porque me iré este año de rebajas a Nueva York y si digo genocidio en WhatsApp a la entrada de Estados Unidos digo: 'Vengo a comprar, soy turista'. Y me dicen: 'No, no usted ha dicho genocidio", ironiza.

"Además, resulta que España ha votado en el televoto a Israel. Claro, el problema de España tampoco es este, porque España, que está comprándole armas a Israel, pues claro que le vota. Y ahora resulta que alguno se está extrañando de que porque los españoles han votado a Israel en Eurovisión", destaca.

"¿Pero a quién comprarías tú armas? Pues a Israel, que las está probando y funcionan muy bien. No irás a comprar armas tú a Andorra", ha señalado antes de recordar las victorias de España en el festival durante el franquismo: "Esto de Eurovisión se ha puesto históricamente al servicio de regímenes totalitarios".