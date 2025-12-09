Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Estos 33 segundos de TVE sobre Israel y Eurovisión arrasan: "Este corte ha dado la vuelta al mundo"
Estos 33 segundos de TVE sobre Israel y Eurovisión arrasan: "Este corte ha dado la vuelta al mundo"

Después del anuncio de España de abandonar el festival. 

Tuit con el vídeo de La Hora de La 1 sobre Israel y Eurovisión
Tuit con el vídeo de La Hora de La 1.La Hora de La 1.

Hace unos días RTVE anunciaba que España no iba a participar en Eurovisión 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el festival.

La cadena pública española, con José Pablo López al frente, junto con Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han decidido que sus respectivos países no blanquearán a Israel tras dos años de masacre en Gaza. 

El presidente de RTVE, José Pablo López comentó en X que "Israel maniobró en la sombra durante meses" en la votación sobre su presencia en el certamen, que este año se celebra en Viena.

José Pablo López, presidente de RTVE

"En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado", sentenció el dirigente de la cadena pública en referencia a los ataques de Israel y de sus medios de comunicación a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia por salirse del festival.

Personalidades de la cadena como Xabier Fortes han mostrado su apoyo a la decisión de no ir a Eurovisión: "En los 37 años que llevo trabajando en @rtve he criticado públicamente algunas cosas que no me gustaron. Hoy me apetece decir que no puedo estar más orgulloso de la radiotelevisión pública de mi país. Gracias!".

De TVE al mundo entero

La cadena pública, para anunciar la decisión de España, compartieron un vídeo desde La Hora de La 1 en los informativos con la pantalla partida donde por un lado se podía ver la actuación de Israel en 2025 en la parte derecha de la pantalla y los bombardeos a Gaza en el lado izquierdo. 

Ese corte ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a ser comentado en cadenas de televisión de todo el globo: "España acaba de hacer que el boicot sea imposible de ignorar. Se transmitió la participación de Israel en Eurovisión mientras se reproducían debajo imágenes del ataque a Gaza. Música pop arriba, destrucción masiva abajo. El mundo está cansado de Israel", dice una de las cuentas que lo ha compartido con más de 58.000 'me gusta'. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 