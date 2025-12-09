Estos 33 segundos de TVE sobre Israel y Eurovisión arrasan: "Este corte ha dado la vuelta al mundo"

Hace unos días RTVE anunciaba que España no iba a participar en Eurovisión 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el festival.

La cadena pública española, con José Pablo López al frente, junto con Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han decidido que sus respectivos países no blanquearán a Israel tras dos años de masacre en Gaza.

El presidente de RTVE, José Pablo López comentó en X que "Israel maniobró en la sombra durante meses" en la votación sobre su presencia en el certamen, que este año se celebra en Viena.

"Israel maniobró en la sombra durante meses" José Pablo López, presidente de RTVE

"En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado", sentenció el dirigente de la cadena pública en referencia a los ataques de Israel y de sus medios de comunicación a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia por salirse del festival.

Personalidades de la cadena como Xabier Fortes han mostrado su apoyo a la decisión de no ir a Eurovisión: "En los 37 años que llevo trabajando en @rtve he criticado públicamente algunas cosas que no me gustaron. Hoy me apetece decir que no puedo estar más orgulloso de la radiotelevisión pública de mi país. Gracias!".

De TVE al mundo entero

La cadena pública, para anunciar la decisión de España, compartieron un vídeo desde La Hora de La 1 en los informativos con la pantalla partida donde por un lado se podía ver la actuación de Israel en 2025 en la parte derecha de la pantalla y los bombardeos a Gaza en el lado izquierdo.

Ese corte ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a ser comentado en cadenas de televisión de todo el globo: "España acaba de hacer que el boicot sea imposible de ignorar. Se transmitió la participación de Israel en Eurovisión mientras se reproducían debajo imágenes del ataque a Gaza. Música pop arriba, destrucción masiva abajo. El mundo está cansado de Israel", dice una de las cuentas que lo ha compartido con más de 58.000 'me gusta'.