7NN funde cuatro millones en un año y su Consejo impone una "limpieza" integral de directivos y gastos "excesivos"

Un ejecutivo próximo al Consejo de Administración de Producciones Audiovisuales Hispania cifra en "cinco millones de euros" la cantidad que los altos cargos de la Fundación Francisco Franco (FNFF) José Ángel y Jaime Francisco Alonso García habrían desembolsado para construir los cimientos de la televisión ultraderechista y afín a Vox, 7NN. Fuentes directivas consultadas rebajan el dato a cuatro millones, incluyendo también la inyección de 500.000 euros que puso el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto en su entrada al accionariado el pasado mes de diciembre. Sea como fuere, el dinero se ha fundido casi en su totalidad durante el primer año de vida del proyecto y sus principales accionistas se han visto obligados a tomar medidas "desesperadas" para salvar al medio y recuperar cuanto antes su millonaria inversión.

"A finales de 2022 les entraron las prisas (…) Querían ver el dinero de vuelta", explica haciendo referencia a los hermanos Alonso una persona próxima a la cúpula de 7NN. Según han explicado a El HuffPost varias personas involucradas en la gestión de la televisión, a mediados de 2021 se estableció un business plan a tres años que contaba con una inversión inicial y un aumento de la financiación -con la correspondiente entrada de nuevos accionistas- al año y medio de recorrido.

Con esta estrategia, dividida en tres fases, los fundadores contaban con encontrar el equilibrio económico entre ingresos y gastos a mediados de 2024. Sin embargo, una serie de factores "inesperados" provocaron al accionariado una imperiosa necesidad de cambios en los últimos meses del año pasado. "El proyecto era completamente inviable según estaba planteado", explican a este diario fuentes del Consejo de Administración de la cadena.

7NN

Y es que a la falta de ingresos se le habría sumado, según las voces consultadas, la detección de unas cifras "excesivas" de gastos que en algunos casos correspondían a un uso frecuente de intermediarios "afines" en el proceso de compra de material para las oficinas, la redacción o los platós. Una tendencia que habría estado lastrando la economía del medio en sus primeros pasos hacia la rentabilidad.

Entre otras razones, la concatenación de estas circunstancias empujó al órgano administrativo -formado también por Fernando Paz Cristobal y Francisco Roldán Santías- a aprobar la entrada en el accionariado del exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto. De esta manera, el medio ampliaba su capital en medio millón de euros, dando un respiro a los primeros inversores y otorgando el 16% de la televisión conservadora al conocido empresario.

Tumbar la estructura de Cuquerella

Más allá del alivio financiero, el aterrizaje del nuevo inversor en 7NN ha traído consigo una "limpieza" integral de la entidad: ahorro extremo de costes y una nueva organización. Hasta cinco fuentes próximas a su matriz, Producciones Audiovisuales Hispania, han reconstruido para El HuffPost los hechos acontecidos en las entrañas de este medio en los últimos meses.

Sin lugar a dudas, uno de los cambios más polémicos y comentados fue la salida del fundador y hasta el momento director General, Marcial Cuquerella, el pasado mes de febrero. "Dimitió porque Marcos de Quinto decide traer a Fernando Quintela para liderar un plan de reestructuración de la televisión", aclaran fuentes cercanas al exdirector. "Fue una manera de invitarle a irse".

Jaime Alonso García, portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF)

Según explican, la primera línea directiva y el Consejo eran conocedores de la intención de integrar en el proyecto un directivo externo que se hiciera cargo del ajuste y la nueva estructura de costes. Sin embargo, la decisión de que el ‘elegido’ para la tarea fuese Quintela llevaba implícito un evidente interés por dinamitar la estructura construida por Cuquerella.

Cabe recordar que el periodista, ex de El Mundo, es un viejo conocido del exdirector General de 7NN. Además de coincidir en Intereconomía TV, en 2014 ambos fueron socios y lanzaron Wouzee, una plataforma de streaming que en ese mismo año se dio a conocer por difundir en exclusiva la declaración de la Infanta Cristina en el caso Noos. Pero, su amistad y sus negocios terminaron con un enfrentamiento en los tribunales.

Para sorpresa del equipo, el nombramiento de Quintela como director se aprobó en el Consejo de espaldas a la opinión de Cuquerella, a pesar de ser considerado "hombre de confianza" de los Alonso y alma de la creación de 7NN. "Sabían que esa entrada suponía quebrar al equipo y lo hicieron". Pero ¿por qué traicionó el núcleo duro de la televisión a uno de los suyos? Y ¿por qué De Quinto trae a Quintela y no a otro profesional?

Una persona del entorno de los Alonso ha querido aclarar que "no fue una traición". "No se termina de entender, pero han apostado por Marcos y por la viabilidad económica". En este sentido, fuentes del medio apuntan también a una pérdida de confianza sobre Cuquerella como gestor y por su presunta pertenencia a la organización secreta más extrema de la derecha, El Yunque: "No puedes formar un equipos solo de gente afín a tus ideas", apostillan desde la cúpula.

Los nuevos gestores han cesado en los últimos días a casi el 50% de la plantilla, más de 30 personas. Causalidad o no, una gran parte de los cesados hasta el momento pertenece a la primera línea directiva, el equipo humano que incorporó personalmente Marcial Cuquerella en 2021. Algunas de las salidas corresponden a la directora de los servicios informativos, Elena Berberana, a las periodistas María Durán y Laura Fernández-Cañas, al director de Marketing David Segura o a la directora de antena Mayte Hidalgo.

Transformar 7NN en ‘La Séptima’

Después del saneamiento del esqueleto de costes llegará la construcción de una nueva cadena. Según las fuentes, una que "cambiará la identidad inicial del proyecto": "La clave de este medio siempre estuvo en diferenciarse de otros canales conservadores como El Toro TV, TRECE o EDA TV. La idea era alejar el canal de viejas glorias, traer gente joven y mantener una estética cuidada de los platós, pero cubriendo ese hueco afín a políticas como las de Vox (…) Y Marcos tira a azulón”.

En definitiva, después de la limpieza que pretenden acometer en la cadena, se espera que la televisión con financiación franquista, vinculada a Vox y compuesta por algunos integrantes de organizaciones ultracatólicas como Hazte Oír o El Yunque pase a ser "más azulona", menos costosa y similar a las que ya existían en el sector mediático más conservador.

Marcos de Quinto

Tres de las fuentes lo tienen claro: para entender la estrategia de Quintela y De Quinto hay que remontarse a 2021, cuando ambos eran cabezas pensantes y ejecutoras de La Séptima, una televisión conservadora que nunca llegó a lanzarse. "Cuando 7NN estaba a punto de arrancar, ellos estuvieron pisando los talones de manera continuada al proyecto", cuentan desde el entorno del equipo fundador.

En conversación con este medio indican que las señales de "copia" por su parte eran continuas y muy evidentes. Desde el nombre de la televisión, hasta la ideología o el espíritu inicial. Esta ‘persecución’, sin embargo, señalan que finalizó cuando los de Producciones Audiovisuales Hispania decidieron no contar con TDT nacional. "Era más barato y el proyecto saldría más rápido". Y así fue. 7NN vio la luz el 12 de octubre de 2021 mientras la creación de La Séptima se frenaba en seco.

"Ahora intentarán retomar su idea aprovechando las bases de 7NN", presienten exmiembros de la cadena. Para ello, las voces apuntan a una fusión con Estado de Alarma TV, el medio de extrema derecha creado por Javier Negre y en cuyo Consejo de Administración se encuentra Marcos de Quinto a título personal desde hace más de un año.

Según explican, la jugada maestra beneficiaría tanto a Javier Negre –quien podría aprovechar la red de distribución de 7NN- como a Marcos de Quinto y Fernando Quintela, que de esta manera verían cada vez más cerca la posibilidad de materializar su tan ansiada Séptima, con un nuevo equipo y sede, e incluso cumplir "su obsesión de montar una OTT".