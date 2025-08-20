María Guardiola habla de "Checoslovaquia" y Joaquín Kremel estira el chicle con una ironía demoledora

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, tuvo un pequeño descuido este martes durante una comparecencia ante la prensa en la que también estaba Pedro Sánchez. Fue un momento que poco tardó en reconocerse: agradeció la ayuda aérea de "Checoslovaquia", un país que se dividió en dos, República Checa y Eslovaquia, el 1 de enero de 1993.

"Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia. Solo podemos dar las gracias", expresó Guardiola.

Las reacciones surgieron como la espuma, llenas de ironías e incluso algunas en las que liman asperezas, pero no tan contundentes como la respuesta del actor Joaquín Kremel, que ha estirado el chicle de forma tanto irónica como demoledora, sobre todo por el mensaje que hay detrás de sus palabras.

"Checoslovaquia alquila dos plantas de Génova 13 y traslada allí su embajada. 'Poder pagar en B es siempre un ahorro' ha declarado el embajador", ha escrito Kremel en su perfil oficial de la red social X @joaquinkremel.

Su respuesta ha acumulado cientos y cientos de 'me gusta' y alguna que otra reacción. "Yugoslavia y Prusia también", ha respondido la usuaria María Carmen. Ha habido muchas opiniones, pero una de las más destacadas ha sido la del concejal del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, del PSOE, que la ha defendido.

"No voy a defender su gestión de los incendios, pero sí el derecho de cualquier político a meter la pata con estas cosas de vez en cuando. Cuando María estudió los países, entonces, este que ha mencionado sí existía. Contra-intuitivamente, la geopolítica va mucho más rápida en la realidad que en nuestra cabeza", ha escrito Giraldo.

Otra de las reacciones más sonadas ha sido la de Paloma del Río, utilizando una fecha concreta: "1 de enero de 1993, nacimiento de la República Checa. 32 años tiene".

Guardiola ya ha puntualizado su error para que quede definitivamente en el pasado: "Agradezco de nuevo la colaboración de otras CCAA y países, como Eslovaquia, que nos han prestado medios cruciales para combatir las llamas estos días tan difíciles".

"Aprovecho para corregir mi lapsus en las declaraciones de esta mañana, donde confundí la denominación de este país amigo. Mis disculpas", ha expresado.