Mario Conde explica qué ocurría en las duchas de la cárcel y el testimonio pone los pelos de punta

El exbanquero Mario Conde, que pasó cuatro años en la cárcel de Alcalá-Meco por estafa y apropiación indebida en el conocido 'Caso Banesto', ha relatado algo que vio que sucedía en las duchas de la prisión y cuyo relato estremece.

En una entrevista en el nuevo programa de podcast de Wall Street Wolverine, Conde ha asegurado: "En la cárcel te duchas en una nave muy larga que llega hasta aquí, más o menos, (altura del pecho) ¿Qué ocurre? Que es caliente y, al ser caliente, ¿qué sucede? Hay vapor".

"Y al haber vapor, ¿qué es lo que hay? Niebla. Y se ve poco. Y se hacen ajustes de cuentas. Se hacen en ese entorno. Allí se fabrican instrumentos cortantes, se sacrifica a la gente allí y se la aprieta el corte en el cuello y la sangre va por el sumidero", ha descrito.

Por otro lado, Conde ha explicado cómo los bancos crean inflación: "Dos focos de creación de dinero artificial que la gente no es consciente: uno, la banca. Yo me di cuenta que yo creaba dinero. Tú me das 100.000 dólares y me los pones en la cuenta para que te lo guarde. ¿Te lo guardo? No, eso se los presto a él. El banco no está ganando dinero con mi dinero; estoy ganando dinero con tu dinero. Es una diferencia enorme".

En su opinión, "lo que genera de verdad la inflación es la impresión gratuita de dinero sin correspondencia con la oferta": "Se crea una capacidad de compra artificial. Entonces, las cosas valen más. Por tanto, no es que suba el valor del aceite de oliva. No. Es que baja el valor del euro".