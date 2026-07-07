Feijóo defiende que los trabajadores de baja cobren menos y Pedro Sánchez contraataca: "Deja claro de qué lado está, los derechos no se recortan"

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a suscitar reacciones después de afirmar que el "absentismo" es un "cáncer" y defender que los trabajadores que estén de baja cobren menos.

"Que casi un millón doscientas mil personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y en mi opinión, Euskadi tampoco", ha expresado durante su participación en el encuentro De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea.

Según Feijóo, con o sin acuerdo se debe "sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que califica como un "cáncer" que "no podemos pagar porque esto cuesta más de treinta mil millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son setenta mil millones de euros".

De hecho, afirma que esta cuestión no es para discutir: "¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?".

"Si ademas la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre. Pero este absentismo no se sostiene", remata Feijóo.

Sánchez contraataca

En este sentido, su gran oponente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el día de la cumbre de la OTAN en Turquía, ha publicado una respuesta en forma de tuit que ya acumula más de 100.000 visualizaciones y 6.000 'me gusta' (y subiendo) en apenas unas horas.

"Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", ha pronunciado Sánchez.

"Los derechos no se recortan, se defienden", ha rematado. Este mismo martes, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sugirió que no se alcanzará un acuerdo nacional de convenios si no se producen cambios normativos en las bajas laborales.