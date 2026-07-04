Lo que 'The Hollywood Reporter' ha dicho del último concierto de Rosalía es equiparable a si España gana el Mundial

Se acaban los calificativos para Rosalía tanto dentro como fuera de España. Su gira LUX sigue generando titulares, crónicas y reportajes sobre la influencia de la artista catalana.

Uno de los últimos en hablar de cómo está haciendo las cosas la española es el prestigioso medio The Hollywood Reporter y lo ha hecho de una forma que es para sentirnos, como poco, igual de orgullosos que si España gana el Mundial de fútbol.

En el artículo sobre el concierto que Rosalía dio este miércoles en el Kia Forum de Inglewood, en Estados Unidos, el citado medio ha reconocido que el aumento de precios está obligando a los artistas a subir una marcha más en sus actuaciones para que "valga la pena el viaje para muchos fans".

"La forma en que un artista lo logra varía, pero Rosalía tiene una táctica infalible: ofrecer uno de los mejores espectáculos en vivo de los últimos años", ha reconocido.

"Un ballet en lugar de un concierto"

Desde The Hollywood Reporter aseguran que el escenario ya daba vibras de que la gente parecía estar asistiendo "a un ballet en lugar de a un concierto de música pop".

"Rosalía emergió de una caja que los tramoyistas habían bajado al escenario para colocarse en el centro como si estuviera en medio de una caja de música. Inició el espectáculo con Sexo, violencia y llantas, de su álbum más reciente y que da nombre a la gira, Lux", han señalado.

Después de destacar que el álbum de la española "ha sido considerado por muchos como el mejor trabajo de la cantante hasta la fecha", han detallado que el espectáculo "no se limitó a canciones lentas y momentos grandiosos, aunque estos destacaron". "También hubo muchos momentos que hicieron que el público se pusiera de pie y bailara", han explicado.

"Uno de los diseños más impresionantes e innovadores de toda la gira se encuentra sobre el escenario. Una pantalla LED mostraba de forma ingeniosa la letra en inglés de cada canción", han apuntado.

El artículo lo han terminado repasando los últimos conciertos de la gira LUX que Rosalía dará hasta septiembre, pero también destacando su puesta en escena.

"Entre los atuendos innegablemente elegantes de Rosalía, su impresionante voz en directo y el diseño de producción inmersivo del espectáculo, la gira Lux es un evento imperdible", han sentenciado.

Rosalía aprovechó su gira en EEUU para asistir, junto a Penélope Cruz y Javier Bardem al partido de dieciseisavos de final que España disputó ante Austria, con victoria de los de Luis de la Fuente.