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Hallan junto a Stonehenge un monumento 500 años más antiguo que sus grandes piedras y que pudo ser el prototipo de su célebre alineación con el sol
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Hallan junto a Stonehenge un monumento 500 años más antiguo que sus grandes piedras y que pudo ser el prototipo de su célebre alineación con el sol

Se sitúa a apenas cinco kilómetros del emblemático círculo de piedras.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo del emblemático monumento de Stonehenge al atardecer
El emblemático monumento de Stonehenge al atardecer.Getty Images

Pocos monumentos prehistóricos han despertado tanta fascinación como Stonehenge. Desde hace siglos, este enigmático círculo de piedras situado en el sur de Inglaterra sigue planteando preguntas sobre sus orígenes. Ahora, un nuevo hallazgo arqueológico realizado a escasos kilómetros del monumento apunta a que la historia de Stonehenge podría haber comenzado mucho antes de lo que se pensaba.

Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la localidad de Bulford, a apenas cinco kilómetros de Stonehenge, un monumento de unos 5.000 años de antigüedad formado por dos grandes postes de madera alineados con el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Datada en torno al año 3.000 a. C., esta estructura es unos 500 años anterior a la colocación de las icónicas piedras del monumento.

Los expertos creen que este enclave pudo servir como un modelo temprano para la posterior orientación astronómica de Stonehenge. Según recoge The Guardian, el monumento estaba formado por dos grandes postes de madera separados por unos 120 metros. Aunque la madera desapareció hace milenios, los arqueólogos localizaron los profundos agujeros donde estuvieron clavados.

“Un acontecimiento religioso trascendental”

El descubrimiento fue liderado por el arqueólogo Phil Harding, de Wessex Archaeology, quien confesó que inicialmente el equipo no comprendió la importancia del yacimiento. Tras revisar el plano de la excavación, una simple línea trazada entre los dos hoyos reveló una orientación casi perfecta hacia el punto por donde sale el sol durante el solsticio estival. Posteriormente, el arqueólogo especializado en astronomía antigua Fabio Silva confirmó la precisión de esa alineación mediante reconstrucciones del cielo de hace cinco milenios.

“No sabemos qué significado tenía el sol para ellos, pero el enorme esfuerzo dedicado a marcarlo y sus movimientos no deja lugar a dudas de que se trata de un acontecimiento religioso trascendental”, asegura Matt Leivers, director de investigación. Las excavaciones también sacaron a la luz restos de cerámica, huesos de animales, herramientas de sílex y un inusual cuchillo de piedra con forma de disco que pudo representar simbólicamente al Sol.

Los investigadores consideran muy probable que quienes levantaron este monumento participaron en las primeras fases de construcción de Stonehenge. “Creo que es totalmente plausible”, afirma con seguridad Leivers. De confirmarse esta hipótesis, el hallazgo no solo ayudaría a comprender mejor el origen del famoso monumento, sino que también reforzaría la idea de que el paisaje de Stonehenge fue el escenario de una tradición ceremonial que evolucionó durante siglos y cuyos primeros capítulos apenas comienzan ahora a salir a la luz.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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