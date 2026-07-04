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Construye una piscina natural sin cloro para su familia: el agua es tan cristalina que los peces limpian el fondo por sí solos
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Construye una piscina natural sin cloro para su familia: el agua es tan cristalina que los peces limpian el fondo por sí solos

El propio ecosistema se encarga de conservar la transparencia del agua.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer dándose un baño en una piscina natural con vistas tropicales
Una mujer dándose un baño en una piscina natural.Getty Images

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, las piscinas vuelven a convertirse en uno de los lugares más buscados para refrescarse y disfrutar del tiempo en familia. Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas que reduzcan el uso de productos químicos y sean más respetuosas con el medio ambiente. En ese contexto, una piscina natural construida en Bali ha llamado la atención por su original sistema de limpieza.

Lejos del cloro y de los sistemas de filtración convencionales, esta piscina funciona como un auténtico ecosistema. Diseñada por Norm van Hoff en el Bali Eco Lodge, el agua se mantiene limpia y transparente gracias a la combinación de cascadas, grava, plantas acuáticas y pequeños peces y camarones que colaboran de forma natural en la limpieza del fondo, reduciendo al mínimo la necesidad de mantenimiento químico.

En lugar de recurrir a tratamientos químicos, el agua circula continuamente por un sistema de cascadas y lechos de grava que la filtran y oxigenan. Al mismo tiempo, una zona húmeda con plantas acuáticas actúa como un filtro biológico que elimina los nutrientes responsables de la proliferación de algas, manteniendo el agua limpia durante todo el año. De esta forma, el propio ecosistema se encarga de conservar la transparencia del agua con una intervención mínima.

Flora y fauna unidas en el mantenimiento

Según recoge el medio CPG Click Petróleo y Gas, uno de los grandes protagonistas del sistema es el vetiver, una planta conocida por sus profundas raíces y ampliamente utilizada en proyectos de depuración de aguas. Bajo las balsas flotantes, sus raíces forman una densa red que atrapa partículas y absorbe nutrientes, creando además un refugio ideal para pequeños peces, camarones y otros organismos que contribuyen al equilibrio del ecosistema.

Precisamente, esta fauna también desempeña un papel esencial, ya que ayudan a mantener el fondo limpio y sirven como indicadores naturales de la calidad del agua. Más concretamente, los pequeños peces se alimentan de restos orgánicos e incluso mordisquean suavemente la piel de los bañistas que permanecen inmóviles, creando un curioso efecto similar al de los conocidos spas de peces del sudeste asiático.

No obstante, mantener un ecosistema vivo también exige ciertos cuidados. El uso de protectores solares puede afectar a las plantas y animales que habitan la piscina, por lo que el alojamiento recomienda evitarlos antes del baño siempre que sea posible. Aun así, el sistema está diseñado para soportar pequeñas alteraciones sin perder su equilibrio natural, demostrando que es posible mantener una piscina limpia aprovechando los propios procesos de la naturaleza.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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