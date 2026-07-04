Preguntan a Quim Gutiérrez por cómo ha sido trabajar con Pedro Almodóvar y deja muy clara su visión sobre él

El actor Quim Gutiérrez ha ofrecido una entrevista al diario El País, publicada este sábado, en la que no ha tenido ningún tipo de reparo en hablar de qué le ha parecido su primer trabajo junto al prestigioso cineasta español Pedro Almodóvar.

Gutiérrez, que ha formado parte de la última película del director de cine manchego, Amarga Navidad, ha explicado que antes de empezar a rodar ya tenía una idea de su conocida forma de trabajar.

"La forma de trabajar de Pedro nos la sabemos por los compañeros que han trabajado con él. Es una estructura muy suya, muy peculiar, a la que debes enfrentarte", ha contado.

"Me generó mucha empatía"

Quim Gutiérrez ha detallado que, en un personaje secundario como el suyo, "resultaba una posición muy cómoda", antes de explicar el "truco de actor bastante sencillo" que hizo.

"Si la peli presenta una especie de alter ego del escritor y la pareja del escritor a la que yo encarno tiene como objetivo facilitarle la vida a su pareja, si Pedro es la inspiración para el escritor, hacer la vida fácil a Pedro es lo que haría el propio personaje. Eso me ayudaba", ha revelado.

Respecto a si ha habido algo que le haya sorprendido de trabajar junto a Almodóvar, Quim Gutiérrez ha expuesto que le llamó la atención que "se mostrara vulnerable".

"Me transmitiera dudas desde un sitio que me tocó por la vía emocional. Si yo tenía la oportunidad de ayudarle a contar su historia… Me generó mucha empatía", ha razonado.

Lo que le ocurre con los actores jóvenes

El actor también ha contado lo que le ha pasado con varios compañeros de profesión que son más jóvenes. "Me ocurre una cosa muy graciosa, de anciano. Voy a un evento y actores más jóvenes me saludan con admiración y no sé dónde colocarme, porque yo no considero que tengo 45", ha expuesto.

"Me siento hablando de tú a tú y de pronto me llevo 20 años con esa persona. Son chicos y chicas que han crecido con las plataformas, con éxitos muy sonados que les han dado una repercusión que no siempre va acorde con la trayectoria", ha añadido.

Quim Gutiérrez ha destacado que, en esos eventos, "te encuentras con gente que lleva mucho menos recorrido, pero a la que pagan más, siguen más y conocen más". "Hay un desajuste ahí que no todo el mundo sabe gestionar, y me admira cuando alguien lo lleva bien", ha sentenciado.