Estas declaraciones de Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) sobre la "prioridad nacional" de Vox van a traer mucha cola

El Partido Popular acaba de firmar un pacto de Gobierno con Vox que permitirá a Juanma Moreno repetir como presidente de la Junta de Andalucía. No obstante, tendrá que tragar con la cacareada "prioridad nacional" del partido de Santiago Abascal.

Son muchas las voces que están criticando las "tragaderas" de Juanma Moreno por asumir las políticas de Vox, entre ellas, las que defienden que los españoles tengan preferencia frente a los extranjeros a la hora de acceder a recursos públicos.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado Ramón Arcusa, integrante de la emblemática banda Dúo Dinámico, quien hace unos meses fue noticia por defender a Julio Iglesias tras la causa contra el cantante, acusado de agresiones sexuales a sus exempleadas.

Arcusa, que ha concedido una entrevista al diario ABC, se ha posicionado a favor de Vox, pues para el artista hay cosas con las que le parece "que tienen razón". Al hilo de esto, señala que la prioridad nacional "tiene sentido" porque "tiene sentido que los españoles de toda la vida tengan un poco más de derechos".

Su filiación con Vox queda patente al leer sus declaraciones sobre su líder, Santiago Abascal, al que considera "el único que habla claro" y al que "se le entiende todo". Para Arcusa, "la izquierda les ha puesto la etiqueta de extrema derecha, pero en Estados Unidos serían hermanitas de la caridad".

Tiene muy clara su ideología

No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, que el exintegrante de Dúo Dinámico se pronuncia en clave política. Sus preferencias ideológicas han quedado más que claras a lo largo de los años.

En 2023 se preguntaba si Almudena Grandes "fue tan importante como escritora (aparte de madrileña y sectaria como pocos) como para haber merecido nominar la estación de Atocha con su nombre".

Más recientemente, y con las elecciones gallegas como telón de fondo, Arcusa señaló que Galicia había votado "sensatez y no el caos comunistosocialistaindependentista" tras ver los resultados que dieron la victoria al hoy presidente de Galicia, el popular Alfonso Rueda.