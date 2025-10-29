María Patiño verbaliza una atronadora frase por lo que ve hacer a Mazón al terminar el funeral de Estado

Hace escasas horas ha terminado el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA. Hace justo un año de la terrible tragedia que se cobró la vida de 237 personas (229 en la provincia de Valencia, 7 en Castilla La-Mancha y 1 en Andalucía) y quien ha estado siempre en la mira ha sido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión.

Uno de los momentos más comentados ha sido justo antes de dar inicio a la ceremonia solemne. Varias personas que habían acudido al funeral empezaron a gritar e insultar a Mazón: "Cabrón, puto cobarde eres, rata cobarde, ríete, ríete de nosotros viniendo aquí, te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos, cabrón, con la periodista, sinvergüenza, cuando se estaba ahogando la gente".

Al término del funeral, cuando todos se disponían a abandonar la sala y mientras los reyes Felipe VI y Letizia abrazaban a varios de los familiares de las víctimas, se han vuelto a escuchar gritos de "Mazón dimisión" y otros tantos insultos.

Entre las reacciones que han surgido en las redes sociales, una de las más destacadas ha sido la de la periodista y presentadora María Patiño durante la emisión del programa No somos nadie, del Canal Quickie, quien estaba haciendo un seguimiento del acto.

"Se está aprovechando de la salida de los reyes"

Patiño ha pronunciado que Mazón "está aprovechando la salida de los reyes". La razón la ha dado justo a continuación, cuando ha verbalizado una de las frases más atronadoras y contundentes que se le recuerdan: "Lo estamos viendo. De la misma manera que él (Mazón) se acercó a los reyes como paraguas de resguardo, está haciendo exactamente lo mismo".

"Sí, sí, se está acercando a la figura de los reyes como un paraguas de protección. La misma táctica que hizo en su día y que algunos además señalaban como un acto valiente, y fue un paraguas de protección. Está aprovechando la salida de los reyes, mira, mira", ha pronunciado Patiño mientras observaba el vídeo en directo.