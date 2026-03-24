Miguel Tellado recibe más de 1.000 respuestas por este tuit sobre los misiles de Irán con la cara de Sánchez 

En las últimas horas está circulando por las redes sociales una historia que, de momento, nadie ha confirmado. Según han contado algunos medios a cuenta de algunas fotos que están surgiendo por X, Irán estaría lanzando misiles contra Israel con carteles con la imagen de Pedro Sánchez.

Varios medios como ABC ponen de fuente a la agencia estatal Tasnim, pero de momento nadie sabe a ciencia cierta si esta información es real o no. Según estas informaciones, junto a la imagen de Sánchez hay una frase suya que dice: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente".

En la red social de Elon Musk, el 'número 2' del PP, Miguel Tellado, ha publicado un tuit que está siendo muy criticado por dar veracidad a esta información sin contrastar y añadiendo el verbo "podría".

El PP, contra Sánchez

"El régimen de Irán podría estar usando la foto de Sánchez como papel de regalo para sus misiles contra Israel con un agradecimiento expreso al apoyo del presidente del Gobierno español", ha escrito el Secretario General del PP.

Y ha añadido finalmente: "¿Sánchez felicitado por Otegi, Hamas y ahora Irán? Si esto es cierto, es gravísimo. La irresponsabilidad de este Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado".

Muchos han recriminado a Tellado el usar ese "podría". "Este señor opina sobre algo que ni siquiera sabe si es cierto", "¿La irresponsabilidad de este gobierno por el bulo que ponen la foto de Sánchez en los misiles?", "Después de matar a Manolete, ahora Pedro Sanchez tiene la culpa también de que Irán ponga su foto en un misil" y "Miguel, ¿papel de regalo en los misiles? ¿Lo han pegado con pegamento de barra o con celo de doble cara? Mañana nos dirás que en Irán desayunan tostadas con la cara de Pedro Sánchez grabada en el pan. Dejad las manualidades y probad con la política real" dicen algunos de los más de 1.000 comentarios que hay de respuesta.