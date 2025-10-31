Estas son las razones por las que el rey emérito no cobra ni pensión ni asignación vitalicia

El rey emérito Juan Carlos I vuelve al centro del debate público por la incipiente publicación de su libro de memorias, titulado Réconciliation, el cual se publicará primero el Francia, el 5 de noviembre y, casi un mes después, el 3 de diciembre, en España.

Pese a que el libro todavía no ha visto la luz, algunas frases ya se han filtrado, y estas, como no podía ser de otra manera, han desatado la polémica y el debate público sobre la vida y las opiniones del exmonarca.

Entre las afirmaciones más llamativas que se conocen por el momento de Juan Carlos I en su libro de memorias, ha destacado una soprendente queja del Borbón que no ha dejado indiferente a nadie.

En concreto, el rey emérito ha señalado que es "el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios", refiriéndose a su reinado al frente de la monarquía española entre 1975 y 2014.

Para arojar un poco de luz a toda esta polémica, el programa de actualidad Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, ha apostado por aclarar la situación informando de cuál es el motivo de esta falta de pensión para el rey emérito.

"¿Tendría derecho a una pensión el rey Juan Carlos I?", ha preguntado en directo Cintora a la periodista y experta en verificación Paula Peña, quien ha explicado de forma sencilla el asunto.

"Pues Juan Carlos I no cobra una pensión de jubilación porque no ha cotizado a la Seguridad Social. A los miembros de la Casa Real no se les considera trabajadores por cuenta ajena, autónomos ni por cuenta propia, por lo tanto no cotizan", ha expuesto la periodista.

Además de esto, Peña también ha recordado que en la actualidad Juan Carlos I tampoco disfruta de una pensión vitalicia. "Recordemos que Juan Carlos I debería o seguiría cobrando una asignación vitalicia, pero su hijo Felipe VI decidió retirársela concretamente en el año 2020", ha apuntado la periodista.