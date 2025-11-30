Muchos han llevado la bandera de España a la manifestación del PP: pero hay algunos que han ido un paso más allá

Foto de la manifestación del PP y muchas personas con la bandera de España.

El PP ha vuelto a salir a la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, ha sido una movilización en el Templo de Debod de Madrid a la que han acudido menos personas que en la última, del pasado mes de junio.

Si bien es cierto que los populares anunciaron el acto el pasado jueves, las cifras han bajado de forma considerable, pasando de los 50.000 a los 40.000 asistentes, según delegación del Gobierno.

En la manifestación, camuflada de mitin, han intervenido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Los miles de asistentes que sí han asistido a la concentración han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas.

Entre otras cosas, también han mostrado pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'. Y como suele ser habitual, no ha faltado Carlos Moreno, Dj Pulpo, que suele cubrir los actos del PP, con música de todo tipo. Desde el famoso People have the power al No puedo vivir sin ti, entre otros temas.

Pero el periodista de El HuffPost Javier Hernández ha captado otro objeto que más de una persona llevaba en la manifestación y que, aunque pegaba mucho, no dejaba de sorprender entre tanta bandera de España.

En la escena, se puede ver perfectamente como había alguno que otro que prefería no llevar la bandera solo y, en el caso de que lloviera, se pudiese proteger con un paraguas, también con la insignia nacional. Entre tanta bandera, podría pasar por desapercibido, pero al tenerlo abierto, se podía ver sin ningún problema desde cualquier lugar de la zona.