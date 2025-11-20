Muchos reaccionan a la sentencia al Fiscal General, pocos como El Gran Wyoming al inicio de 'El Intermedio'

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, programa de La Sexta, ha hablado alto y claro sobre la sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El discurso de Wyoming, de poco más de minuto y medio, ha sido tan contundente e irónico como de costumbre: "Si habéis estado metidos en una cueva los últimos seis meses y no os habéis enterado, yo os diré que, uno, no salgáis todavía, está a punto de empezar a sonar la canción de Mariah Carey las 24 horas del día"

"Y dos, me estoy refiriendo a la condena al FGE por haber filtrado los correos de la pareja de Ayuso. Correo que, por cierto, los periodistas lo habían manejado mucho antes, pero para esa sala del supremo el fiscal es culpable", ha contado.

"A pesar de la perplejidad que genera este fallo, hoy es el típico día en el que los representantes políticos se limitan a decir que respetan las decisiones judiciales. Por suerte yo no soy político y puedo decir que no me parece en absoluto respetable esa decisión. Y tampoco tengo que besar a niños en las campañas electorales", ha añadido el presentador y cómico.

"Meterse con Ayuso perjudica la salud"

En este sentido, Wyoming deja claro que no puede respetar la decisión del Supremo "porque he visto el juicio en directo, he escuchado que los periodistas decían que tenían acceso antes, desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Les he oído decir, de forma unánime, que su fuente no era García Ortiz. He visto como la UCO manipulaba mensajes en sus informes".

"Con su decisión han causado un enorme daño a la justicia del país, separación de poderes, al Estado de Derecho y a la democracia. Es una lástima porque la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier país democrático, pero quizá en España acabe siendo simplemente una atracción turística. Al fin y al cabo, está más inclinada a la derecha que la Torre de Pisa...", ha concluido, dejando una potente frase final.