Confirmado por la revista Science: aparecen por primera vez mosquitos en Islandia, una señal de alarma del deshielo del Ártico

Durante décadas, Islandia había sido una rareza dentro del Ártico: el único territorio sin mosquitos. Ese "privilegio" acaba de desaparecer. Investigadores han confirmado la aparición de tres ejemplares en la isla, un hallazgo que podría parecer anecdótico pero que la revista Science ya interpreta como una señal clara de alarma.

Los insectos, detectados en otoño de 2025 a unos 50 kilómetros de Reikiavik, pertenecen a la especie Culiseta annulata. Aunque todavía no está claro si lograrán establecerse de forma permanente, su simple presencia ya apunta a un cambio profundo en las condiciones climáticas del norte del planeta.

Una señal temprana de un cambio mucho mayor

Lejos de ser una curiosidad, los expertos advierten de que este tipo de hallazgos suelen ser los primeros indicios de transformaciones mucho más grandes. Los insectos, especialmente los artrópodos, reaccionan con gran rapidez a las variaciones de temperatura y humedad, lo que los convierte en sensores naturales del cambio climático.

En este caso, la llegada de mosquitos a Islandia refleja un fenómeno más amplio: el Ártico se está calentando a un ritmo muy superior al resto del planeta. Según los investigadores, la región lo hace hasta cuatro veces más rápido que la media global, alterando estaciones, ciclos biológicos y hábitats enteros.

El delicado equilibrio de las cadenas alimentarias

El problema no es solo la aparición de nuevos insectos, sino el efecto dominó que pueden provocar en todo el ecosistema. Muchas aves árticas dependen de estos pequeños organismos para alimentar a sus crías en momentos muy concretos del año. Si el pico de abundancia de insectos cambia, ese equilibrio se rompe.

Esto significa que las crías pueden nacer cuando ya no hay suficiente alimento disponible, poniendo en riesgo la supervivencia de especies enteras. Es un desajuste aparentemente pequeño, pero con consecuencias potencialmente enormes.

Impacto también en animales y paisajes

Los efectos no se quedan en las aves. Mamíferos como renos o caribúes también sufren el aumento de insectos, que les provocan estrés, dificultan su alimentación y aumentan su gasto energético. A largo plazo, esto puede afectar a su salud y reproducción.

Además, en algunas zonas del Ártico, los insectos están empezando a alterar directamente el paisaje, afectando a la vegetación y acelerando procesos como el deshielo del permafrost. Este fenómeno libera gases de efecto invernadero atrapados durante siglos, lo que a su vez intensifica aún más el calentamiento global.

Más allá del clima: la huella humana

El cambio climático no es el único factor detrás de este fenómeno. El aumento de la actividad humana en el Ártico -desde el turismo hasta el transporte marítimo o el desarrollo de infraestructuras- está facilitando la llegada de nuevas especies a zonas donde antes no podían sobrevivir.

El caso de Islandia encaja en esta tendencia. Cada vez se detectan más especies nuevas en el norte, lo que sugiere que el ecosistema está entrando en una fase de transformación acelerada.

Una advertencia que llega a tiempo

Los científicos insisten en que este tipo de descubrimientos deberían servir como llamada de atención. No existe aún un sistema global coordinado para monitorizar estos cambios en el Ártico, especialmente en lo que respecta a especies pequeñas y poco visibles.

Y ahí está precisamente la clave: los grandes cambios no siempre empiezan con grandes señales. A veces lo hacen con algo tan pequeño como un mosquito en un lugar donde nunca debería haber estado.