Adiós a pasar hambre por las tardes: la novedad de Aldi para endulzar tus meriendas

Matar el hambre por las tardes puede convertirse en un reto. A ciertas horas la necesidad de comer aprieta, pues ha pasado mucho tiempo desde la comida y aún falta para la cena. Es aquí cuando algunas personas recurren a cualquier producto que tengan en casa, aunque no sea lo mas apetecible o lo más saludable.

Si acabas de llegar del trabajo es normal que tampoco tengas ganas de atarearte en la cocina, así que acabas picando lo primero que encuentras en el frigorífico. Son muchos los que preferirían una opción más apetitosa y que no resulte perjudicial para la salud.

Aldi es consciente de esta necesidad y por eso suele sacar a la venta productos que pueden resultarte útiles. Ahorrar tiempo en la cocina es un deseo extendido, de ahí que algunos de sus artículos hayan sido un éxito, como la freidora de aire de Ambiano, que ha vuelto a los supermercados hace unas semanas, o el panetone que triunfó la pasada navidad y que podía apañarte los desayunos y meriendas.

La novedad que llega a sus lineales este fin de semana te será de ayuda en este sentido. Se trata de una máquina para hacer gofres que te saldrá por un precio muy económico y que te servirá para hacer dulces caseros sin demasiado esfuerzo.

Así es la nueva máquina de Aldi para hacer gofres

La gofrera que pone Aldi a la venta te servirá para hacer postres o merienda en poco tiempo y de manera sencilla. Se comercializa bajo la marca Ambiano, un clásico de la cadena alemana de supermercados para los productos de cocina, y cuesta 9,99 euros, un precio que llama la atención a los consumidores y que será una de las claves de su éxito.

Esta máquina cuenta con un recubrimiento antiadherente que facilitará la labor de preparar los gofres y tiene una potencia de 550 W. Tiene un indicador luminoso de calentamiento, así que sabrás de forma sencilla y rápida el momento en el que el gofre está listo para comer.

La máquina para hacer gofres está disponible en diferentes colores: gris, flor verde y mariposa melocotón. Todos los modelos tienen las mismas características.

Ojo, sólo estará disponible a este precio entre el 18 de abril y el 21 de abril, así que tendrás que acudir a tu Aldi de confianza este fin de semana para conseguirla a un coste rebajado. No sería de extrañar que se agotase en pocas horas, tal y como ocurre con otros productos de este supermercados o de otros establecimientos como Lidl.