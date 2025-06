Muestra su preocupación por lo que (no) hacen en los aviones de EEUU al despegar y aterrizar: "Me agobia"

El popular periodista Edu Aguirre ha expresado cierta preocupación por lo que ha visto en los aviones de vuelos internos de EEUU, que le ha dejado extrañado porque anteriormente no lo había visto nunca.

"Hay una cosa que os quiero contar, que me agobia bastante, que no me mola, pero es que es así", ha relatado al principio del vídeo, publicado en el perfil oficial de su programa 'Los Amigos de Edu' (@losamigosdeedutv), y que ha acumulado casi un millón de visitas y más de 26.000 'me gusta' en 24 horas.

"En prácticamente todos los vuelos internos de Estados Unidos, las aerolíneas estadounidenses despegan y aterrizan con las ventanillas bajadas", ha revelado Aguirre, algo sorprendido. Aunque parezca extraño, la sorpresa ha llegado porque en los vuelos europeos en los que ha estado siempre le obligaban a tener la ventanilla subida tanto en despegue como aterrizaje.

Para él le ha supuesto una "sensación superrara, porque a mí me ha tocado todo el rato en el pasillo o en el medio". Según ha contado, al pasajero que tenía al lado le daba igual aterrizar con la ventanilla bajada.

"Es raro, porque estás ahí aterrizando, no ves nada, todas las ventanillas bajadas y no mola nada, no porque te vayas a estrellar, o espero que no, pero es angustioso, yo quiero ver cuándo voy a tocar suelo", ha rematado el periodista.

En cuanto a reacciones, algunos usuarios han mencionado que en las aerolíneas americanas no es obligatorio tener las ventanillas bajadas durante esos momentos, pero sí "una práctica recomendada". En Europa sí es prácticamente obligatorio y los tripulantes de cabina harán subir la ventanilla.