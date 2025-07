Nacho Duato se dirige a Ayuso por lo del chalet con un mensaje lleno de sarcasmo, pero con un dardo directo

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato ha publicado un vídeo en sus redes sociales, como acostumbra normalmente, dirigiéndose directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica que la envuelve en el uso y disfrute de un chalé con piscina en la sierra.

La vivienda, propiedad de la Comunidad Madrileña, consta de unos 355 metros cuadrados construidos entre la casa, la piscina y dos almacenes. Duato ha empleado la ironía y el sarcasmo como tono principal de su mensaje a Ayuso.

"Me han dicho que te has cogido una casa de unos 4 millones a las afueras de Madrid, con piscina... Claro, todo con dinero público", ha comenzado expresando en el vídeo, que se ha difundido también en otras redes sociales como X (antes Twitter), que acumula más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

"¿Me invitas a darme un chapuzón? Ya sé que no tienes servicio, pero yo me puedo llevar un tupperware con una paella", ha añadido después a tono de broma. Estirando el chicle de la piscina, le ha propuesta "hacer carreras, aunque como tú no eres muy pro LGTBIQ+... ¿Eres de las que me llamará mariposón? Pues hacemos la carrera a mariposa, ¿te apetece? Venga".

Tal y como ha informado El País, Ayuso no informó en ningún momento de su visita al chalet, aunque le han confirmado al diario fuentes de Sol que "es un uso permitido" y que no empleó ningún "servicio de la Comunidad".