Nacho Duato explica por qué Madrid se ha convertido en "PortAventura": "Está cada vez peor"

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato ha concedido una entrevista a 20 Minutos, donde entre otras cosas ha hablado sobre Madrid, ciudad en la que reside y con la que ha sido especialmente crítico en los últimos años.

"Me siento a gusto en Madrid porque no salgo de casa", ha asegurado Duato, que no ha dudado en explicar las razones por las que no encuentra la capital tan atractiva como años atrás.

"Madrid está cada vez peor. La calle Mayor se ha convertido en Port Aventura", ha proseguido el bailarín, que cree que la ciudad ha perdido su esencia. "Abajo había un bar de santanderinos, de señores mayores... y ahora aquí hay un restaurante japonés llevado por sudamericanos", ha comentado.

Al hilo de esto, Duato ha señalado que está todo "más sucio". "La Gran Vía es una horterada llena de musicales traducidos al español", ha señalado, poniendo un ejemplo de las cosas que no le gustan de Madrid.

Muy crítico con Isabel Díaz Ayuso

En no pocas ocasiones, Duato se ha referido al gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. El bailarín se ha manifestado abiertamente en contra de las políticas de la líder del PP, llegando a calificarlas como "animaladas".

"Ahora que esta señora le dé una medalla a EEUU... No te puedes callar. El otro día estuve leyendo que desde 1971 hasta 2021, con sus guerras, ha matado a 38 millones de personas. Es el país más cruel del mundo y esta mujer le ha dado una medalla", dijo cuando Ayuso le concedió la Medalla Internacional que la presidenta madrileña otorgó en febrero a EE.UU.

En otra ocasión, Duato se refirió directamente a Ayuso después de que dijera que quería hacer una misa para los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz: "Usted no pierde comba para meterse con el señor Sánchez, con el gobierno de España".