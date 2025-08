Nacho Duato habla de Mazón en la televisión pública valenciana y ya es lo más compartido de las últimas horas 

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato ha ofrecido una entrevista de algo más de 20 minutos en la televisión pública valenciana, À Punt, en la que ha habido un momento en el que ha hablado sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de una forma tremenda.

Tras preguntarle qué le parecía todo lo que estaba pasando en Israel y en todo el mundo, él no dudó en aterrizar su opinión a lo que ha ocurrido en Valencia con la DANA. "El otro día me dice un amigo: '¿Cómo estás?'. Pues muy mal. Estoy muy mal por lo que está pasando con el genocidio en Gaza, porque Von der Leyen se baja los pantalones ante Trump, por la guerra en Ucrania", ha detallado.

Nacho Duato ha aprovechado para dejar claro que también estaba mal por "lo que está pasando en la Generalitat, en Valencia". "Yo creo que Mazón no tendría que estar ahí. En fin. Yo crítico a la gente, pero siempre con un poco de humor", ha asegurado.

"Tú imagínate que hay un grupo de amigos tomando una paella en El Saler y, de pronto, dicen: 'Oye mira, que hay uno ahí ahogándose'. Y la respuesta es: 'Vamos a comer la paella primero, que la acabamos de pedir'. Pero ellos siguen: 'Ha venido un barco y se está llevando a la gente dentro del mar'. Ya, pero vamos a tomarnos un gin-tonic", ha puesto de ejemplo.

Nacho Duato no ha dudado en reconocer que "eso es lo que ha pasado con la DANA". "Eso es lo que pasó y a mí me da igual con quién estaba, lo que hacía, si llegó tarde o si llegó pronto. Pero no estaba dónde tenía que estar y no fue en el momento que tenía que ir", ha defendido.

En ese momento, uno de los presentadores iba a preguntarle por su trabajo a Rusia, cambiando de tema, pero él ha reiterado la opinión que le merecía lo ocurrido durante la DANA: "Me entristece mucho. Me entristece".

La intervención de Duato acumula más de 2.000 me gusta en pocas horas y más de 71.000 visualizaciones en la red social X.