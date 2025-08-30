Nacho Duato le dedica 20 segundos (pero qué segundos) a Abascal tras sus palabras sobre Open Arms

"Señor Abascal...". El bailarín Nacho Duato comenzaba así, en un tono serio y de reproche, en un vídeo publicado en sus redes sociales con el objetivo de mandarle un mensaje al líder de Vox, Santiago Abascal, por sus polémicas palabras en las que pedía que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo", refiriéndose al buque de Open Arms.

Las reacciones de indignación surgieron como la espuma—así como de apoyo por parte de los afines a su partido e ideología—, recibiendo réplicas a diestro y siniestro. Una de las más sonadas ha sido la del escritor Rafael Narbona, que, en resumen, le dijo que "pareces un adolescente con graves problemas para madurar. Sueltas barbaridades para llamar la atención".

El que se ha sumado a la causa ha sido el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que, fiel a su estilo, ha subido una historia de Instagram para enviarle un mensaje directo a Abascal: "Dice usted que hay que abatir el barco Open Arms... Brazos abiertos... ¿Sabe lo que hay que hacer? Cortarle a usted los brazos y a muchos de los suyos para que dejen de robar".

"Luego, cortarles la lengua para que dejen de hacer barbaridades, cosas que están fuera de la ley, fuera de la Carta de los Derechos Humanos", ha advertido con contundencia. Sin embargo, si hay algo que Nacho Duato tiene claro es que "no van a pasar, por mucho que se lo propongan".

"No les vamos a dejar pasar, nunca van a gobernar, nunca van a gobernar", ha rematado el bailarín. El vídeo ha generado sus reacciones: "Qué grande Nacho siempre...". "A estos de extrema derecha no les gusta la democracia, pero sí les gusta utilizarla a su antojo. En fin, paciencia nos dé Dios".

Otras personalidades como el actor Joaquín Kremel también se han hecho eco de las palabras de Abascal. Ha sido mucho más breve que Duato y ha sido a través de un tuit, mandando una indirecta al Partido Popular sin necesidad de mencionarles: "Si Vox es fascista, que lo es, ¿qué son los que pactan o pactarían con él?".