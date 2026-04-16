Nena Daconte pone en duda lo que está pasando en el sistema educativo en España: "Qué necesidad tendrá el chiquillo de saber sintaxis"

La cantante Mai Meneses, conocida artísticamente por el nombre de su grupo musical, Nena Dacone, un proyecto que comparte con el músico Kim Fanlo, ha hablado sobre el sistema educativo actual, poniendo en duda algunos de sus aspectos, y ha generado algunos comentarios de usuarios que no han estado de acuerdo.

Lo ha hecho en el podcast El Micro Show, presentado por Álvaro Hellín. La asignatura de la que ha hablado en primera instancia es la de Lengua: "Ahora estoy flipando con Lengua, que eso es filología hispánica. O sea, esa sintaxis... Eso no lo he dado en mi vida".

"¿Qué necesidad tendrá el chiquillo de saber eso? Si ni siquiera para escribir hace falta, para escribir no hacía falta ser tan complicado. Y luego, en cambio, dices: madre mía, si es que no saben ni las provincias", ha añadido la cantante. El presentador también daba su opinión: "Me da a veces impotencia porque aquí cuando hemos hablado del sistema educativo, de cómo se educan a los jóvenes y a los no tan jóvenes".

Hellín lamenta lo que dicen muchos profesores en vídeos: "Yo soy profesor y mi intención es la mejor del mundo, pero hay un sistema por encima de mí que me impide llevar a cabo mi profesión como me gustaría. Esto es triste".

¿Falta de espíritu crítico?

Preguntada sobre el sistema educativo, la cantante ha admitido que no ha reflexionado mucho al respecto: "Y eso que tengo niños en el cole". "13 años y no se sabe las provincias, pues no entiendo nada", ha añadido. También cree que no se está fomentando un "espíritu crítico" en las clases.

"Supongo que es obvio, pero no creo que haya gente diciendo que vamos a hacer que todos seamos cada vez más tontos", ha concluido. De las más de 100 reacciones, muchos no están de acuerdo del todo: "Muchas cosas han cambiado para mal y otras para bien, pero tenemos un sistema que va a peor".

La usuaria @Anagartt ha mostrado su indignación: "Que el sistema está mal es algo que compartimos, pero lo que estáis diciendo sobre que se educa como antes y que los contenidos, en este caso Lengua, son más complejos es totalmente falso".