No dice su nombre pero este tuit de Mónica García va para Jordi Wild

Polémica en redes por la entrevista que hizo hace unos días Jordi Wild al famoso tiktoker con más de 3 millones de seguidores Miguel Assal, un agente de emergencias del SAMU de San Pedro del Pinatar (Murcia), que da consejos sobre seguridad y salud en TikTok.

En un momento de la charla, Assal reconoció que cuando tenía 20 años y trabajaba de socorrista ponía en peligro a algunas mujeres para poder ayudarlas y así quedar como "el héroe".

"Lo que te voy a contar es un poco así. Yo he trabajado de socorrista ocho años con mis compañeros. Teníamos una corriente muy buena en La Manga. Lima 5, el que lo escuche lo recordará. Con mi compañero Mariano, lo que muchas veces hacíamos es que teníamos una corriente y no la balizamos y buscábamos que entrasen las chicas. Dependiendo de si entraba una chica o no... Era una corriente muy sencilla de rescatar, era muy guapa [la corriente] pero claro, eras el héroe", dijo concretamente Assal.

Y prosiguió: "Y decíamos 'Venga, este no. Al niño... no, no, no bajamos rápido que no se metiera en la corriente. Venga estas dos, que están bien, venga, vamos allá'. Y entrábamos. Entraba uno y rescataba. Eran rescates muy sencillos, de pocos metros y con una corriente muy identificada".

Un vídeo que se ha viralizado y que ha llegado hasta la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha puesto el foco en Jordi Wild, presentador del programa, que en vez de reprobar el comportamiento de su invitado se limitó a reírse a carcajadas y a repetir "qué cabrones".

"Hay veces en las que los hombres pueden pensar qué hacer para frenar el machismo a su alrededor. No reirle las barbaridades a quien pone en riesgo la vida de las mujeres para ligar es un ejemplo muy sencillo", ha dicho García en X.