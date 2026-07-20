Graban lo que le pasó a Alcaraz nada más terminar el partido de España

Carlos Alcaraz fue uno de los protagonistas paralelos de la final del Mundial de este domingo en la que España venció a Argentina y logró su segunda estrella gracias a un solitario gol de Ferrán Torres en la prórroga.

El tenista, que se encuentra en la fase final de la recuperación de la lesión en la muñeca derecha que le ha apartado de no poder jugar ni Roland Garros ni Wimbledon, fue uno de los encargados de llevar la copa del mundo antes del inicio del partido al césped del MetLife Stadium.

Durante el propio encuentro, las cámaras se fijaron en cómo el tenista vivía el histórico encuentro desde el palco vip en el que se encontraban entre otros el futbolista ex del Real Madrid, Sevilla o Atlético de Madrid Sergio Reguilón.

Alcaraz vivió el choque con la intensidad y emoción con la que acostumbra a jugar y a desplegar su tenis sobre la pista. El de El Palmar, tras el pitido final y ya con España coronada campeona del mundo, se llevó las manos a la cabeza antes de celebrar cerrando los puños en clara señal de alegría y victoria.

Sin embargo y tal y como se puede ver en un vídeo de la ESPN, a Alcaraz, fruto de la emoción, se le cayó el teléfono móvil al suelo y fue el propio Reguilón el que lo recogió y se lo entregó, antes de volver a abrazarse para saltar y festejar el título mundial.

Estados Unidos, además, también va a ser el lugar en el que el tenista vuelva a las pistas después de más de cuatro meses de parón por la lesión. Si todo va normal y no hay ningún contratiempo en estas semanas, se espera que Alcaraz reaparezca en el Masters 1000 de Cincinnati, que se celebra durante la tercera semana de agosto, justo antes del último grand slam de la temporada, el US Open.