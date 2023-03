Su novia le escribe a WhatsApp, ella pregunta dónde está y su respuesta es simplemente épica

La usuaria de Twitter @belennciagaa ha conquistado a miles de personas con la captura de pantalla que ha compartido. En ella se puede ver la conversación que ha mantenido con su novia después de que ésta le contase que había sido atropellada.

"Si te digo que me acaban de atropellar. Casi me matan", le ha dicho su novia por WhatsApp para su sorpresa. "Dónde estás cariño", le ha preguntado ella. "En el gimnasio. Me he venido en coche", ha respondido ella.

"No me jodas que vas a ir a entrenar recién atropellada", le ha comentado al momento. "Hombre ya que no he dormido la siesta y casi me matan por dormir qué menos que venir", ha dicho ella. Para terminar le ha dicho a su novia a la que quiere mucho: "Eres la tía más increíble que conozco".

La conversación entre @belennciagaa y su novia es uno de los contenidos más compartidos de Twitter con más de 19.000 'me gusta' y un alcance de más de 700.000 personas en pocas horas.