Esta chirigota del Carnaval de Cádiz sobre la ultraderecha se está llevando los aplausos de buena parte de España

La Comparsa 'Los hijos de Cádiz' presentó este viernes su pasodoble, bajo el título 'Mamá quiero ser fascista', en las clasificatorias del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2026. Su actuación, cargada de ironía y críticas a la ultraderecha y el fascismo, no solo se ha llevado el aplauso de los asistentes, sino también de una buena parte de España en las redes sociales, al igual que ocurrió con la de los Stephen Hawking.

Una de las personas que ha reaccionado en este sentido ha sido el Secretario de Organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha querido aplaudir a los gaditanos a través de un mensaje compartido en 'X' (antes conocido como Twitter). "¡Qué grande el Carnaval de Cádiz! Mamá yo de mayor quiero ser un fascista. ¡Espectacular! ¡Grandes!", ha exclamado el político.

Y es que, a través de la sátira y del humor característico de los Carnavales de Cádiz, la chirigota aprovecha para lanzar una crítica al fascismo, la ultraderecha y otras actitudes sociales como el machismo, el racismo o el autoritarismo.

La letra, que comienza con un "Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista. Fascista de los buenos, de los de verdad, de los de ultraderecha", aborda también cuestiones como la censura "quiero entregar a la nación al poder de los ricos, que con la censura me cierren el pico. Español esclavo por gracia de Dios", o al llamado "fascista moderno".

"Un obrero fascista, currito, cuñado, con peso, que no coge un libro desde cuarto de ESO, al que han convencido de que culpar al más pobre es la solución. Mamá, yo quiero ser un fascista moderno. Despierta mi pasión cuando me hablan de invasión, aunque los que me lo dicen invadan mis derechos y pegando por la calle a moros y a los negros y en misa los domingos darme golpe de pecho...", ironizaron.

Finalmente, también a través del humor, introducen varias críticas al machismo y al racismo. "Mujer metida en casa, que ya está aquí el hombre para hacer lo que quiera. No hacen falta libertad, tan solo idolatrar a una antigua bandera. Niño, la escucha tu madre, le lleva las flores al tío Francisco, al que contra el muro le dieron dos tiros. Y allí, junto a su tumba, le rezas un poquito a ver si te enteras, a ver si te enteras lo que es el fascismo", sentenciaron. El momento de su actuación, además de en Youtube, ha sido compartido también por el usuario @FranjDelMo en 'X' y acumula ya más de 270.000 reproducciones.