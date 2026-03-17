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Trump promete que Israel no usará las armas nucleares que ni confirma poseer: "Nunca haría eso"
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Trump promete que Israel no usará las armas nucleares que ni confirma poseer: "Nunca haría eso"

También dice que "un expresidente" le ha llamado, supuestamente, para decirle que "ojalá" hubiera atacado su administración a Irán. Desde las oficinas de los cuatro expresidentes de EEUU que siguen vivos han salido a desmentirlo. Sí, incluso la de Bush hijo.

Antón Parada
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Imagen de archivo del presidente de EEUU Donald Trump, en la que no está jugando con un avión de juguete sino contemplando una maqueta del bombardero B‑2 Spirit en el Despacho Oval.
Imagen de archivo del presidente de EEUU Donald Trump, en la que no está jugando con un avión de juguete sino contemplando una maqueta del bombardero B‑2 Spirit en el Despacho Oval.REUTERS / Jonathan Ernst

La Administración Trump continúa, en el decimo octavo día de la guerra conjunta de EEUU e Israel contra Irán, con sus mensajes triunfalistas sobre una intervención militar que está dejando una sangría económica por el cierre parcial del estrecho de Ormuz en el marco de la respuesta iraní, elevando el coste del barril de Brent por encima de los 100 dólares y amenazando con disparar la inflación aún más, a solo 9 meses de las elecciones de medio mandato -midterm- en EEUU.

Pero esta vez, en medio de las quejas por la falta de países y/o socios de la OTAN que le acompañen en una campaña de ataques unilaterales que contravienen el derecho internacional, ha dado un extraño espaldarazo a Israel, poniendo la mano en el fuego en que nunca usaría armas nucleares contra Irán. Conviene recordar que Tel Aviv nunca ha admitido que tiene un arsenal nuclear. Es decir, Trump ha asegurado que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, jamás emplearía contra Irán un armamento del que no se sabe nada de forma oficial.

También cabe recordar que la justificación de los ataques de EEUU e Israel contra Irán pasaba porque ambos países dicen -sin prueba alguna- que Teherán estaba a dos semanas de conseguir la bomba nuclear, una cuestión recurrente de la que viene alertando Netanyahu desde hace dos décadas y que choca con la versión de que Washington y Tel Aviv habían destruido el programa nuclear iraní el pasado año en la Operación Martillo de Medianoche.

Trump promete que Israel no usará armas nucleares contra Irán (para evitar que tenga armas nucleares)

En realidad, estas palabras de Trump entroncan con una escena que recuerda a los primeros compases de la guerra, cuando tuvo que salir a matizar las palabras de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien dejó entrever que decidieron el ataque porque sabían que Israel atacaría sí o sí y ello precipitaría ataques iraníes contra las posiciones de EEUU en Oriente Próximo y Oriente Medio. Horas antes, y en declaraciones en un pódcast, el asesor presidencial David Shacks dejó caer que Israel siempre puede apretar más en la guerra, con la opción nuclear sobre la mesa. 

Trump, confirmando implícitamente lo que organismos internacionales como el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) calculan, ha prometido que "Israel no haría eso", para reafirmarse aún más en que "Israel nunca haría eso". Con "eso" se refiere a emplear alguna de las 90 cabezas nucleares que el citado instituto para la paz sueco estima en sus informes que poseen la autoridades israelíes, que nunca han ratificado ningún tratado internacional en materia nuclear o permite inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Este último, el organismo que sí advirtió de que Irán no estaba desarrollando una bomba atómica.

El curioso caso de la llamada de "cierto expresidente" a Trump para apoyarle en la guerra de Irán... que ninguno con vida confirma

Más allá de dejar entrever que el arsenal nuclear de Israel es muy real, Trump también ha asegurado que está recibiendo apoyos por haber iniciado la guerra contra Irán. Hasta el punto de presumir de haber recibido la llamada de "cierto expresidente" estadounidense para trasladarle que el ataque contra Irán debió iniciarse antes. "Me dijo: 'Ojalá lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho'. Pero no lo hizo. Yo lo estoy haciendo" , aseguró Trump, sin dar pistas de a quién podría estar refiriéndose.

Teniendo en cuenta que, actualmente, solo hay cuatro expresidentes de EEUU que siguen con vida -Bush hijo, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden-, las oficinas y/o el entorno de esos cuatro exmandatarios han salido a desmentir que fuesen ellos de los que ha hablado Trump. De hecho, ha sido notorio el caso del asesor del único expresidente republicano con vida, George W. Bush, que ha declarado en la NBC que el presidente que metió a EEUU en la guerra de Irak y el que lo metió en la de Irán "no han estado en contacto".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

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