Trump promete que Israel no usará las armas nucleares que ni confirma poseer: "Nunca haría eso"

Imagen de archivo del presidente de EEUU Donald Trump, en la que no está jugando con un avión de juguete sino contemplando una maqueta del bombardero B‑2 Spirit en el Despacho Oval.

La Administración Trump continúa, en el decimo octavo día de la guerra conjunta de EEUU e Israel contra Irán, con sus mensajes triunfalistas sobre una intervención militar que está dejando una sangría económica por el cierre parcial del estrecho de Ormuz en el marco de la respuesta iraní, elevando el coste del barril de Brent por encima de los 100 dólares y amenazando con disparar la inflación aún más, a solo 9 meses de las elecciones de medio mandato -midterm- en EEUU.

Pero esta vez, en medio de las quejas por la falta de países y/o socios de la OTAN que le acompañen en una campaña de ataques unilaterales que contravienen el derecho internacional, ha dado un extraño espaldarazo a Israel, poniendo la mano en el fuego en que nunca usaría armas nucleares contra Irán. Conviene recordar que Tel Aviv nunca ha admitido que tiene un arsenal nuclear. Es decir, Trump ha asegurado que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, jamás emplearía contra Irán un armamento del que no se sabe nada de forma oficial.

También cabe recordar que la justificación de los ataques de EEUU e Israel contra Irán pasaba porque ambos países dicen -sin prueba alguna- que Teherán estaba a dos semanas de conseguir la bomba nuclear, una cuestión recurrente de la que viene alertando Netanyahu desde hace dos décadas y que choca con la versión de que Washington y Tel Aviv habían destruido el programa nuclear iraní el pasado año en la Operación Martillo de Medianoche.

Trump promete que Israel no usará armas nucleares contra Irán (para evitar que tenga armas nucleares)

En realidad, estas palabras de Trump entroncan con una escena que recuerda a los primeros compases de la guerra, cuando tuvo que salir a matizar las palabras de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien dejó entrever que decidieron el ataque porque sabían que Israel atacaría sí o sí y ello precipitaría ataques iraníes contra las posiciones de EEUU en Oriente Próximo y Oriente Medio. Horas antes, y en declaraciones en un pódcast, el asesor presidencial David Shacks dejó caer que Israel siempre puede apretar más en la guerra, con la opción nuclear sobre la mesa.

Trump, confirmando implícitamente lo que organismos internacionales como el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) calculan, ha prometido que "Israel no haría eso", para reafirmarse aún más en que "Israel nunca haría eso". Con "eso" se refiere a emplear alguna de las 90 cabezas nucleares que el citado instituto para la paz sueco estima en sus informes que poseen la autoridades israelíes, que nunca han ratificado ningún tratado internacional en materia nuclear o permite inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Este último, el organismo que sí advirtió de que Irán no estaba desarrollando una bomba atómica.

El curioso caso de la llamada de "cierto expresidente" a Trump para apoyarle en la guerra de Irán... que ninguno con vida confirma

Más allá de dejar entrever que el arsenal nuclear de Israel es muy real, Trump también ha asegurado que está recibiendo apoyos por haber iniciado la guerra contra Irán. Hasta el punto de presumir de haber recibido la llamada de "cierto expresidente" estadounidense para trasladarle que el ataque contra Irán debió iniciarse antes. "Me dijo: 'Ojalá lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho'. Pero no lo hizo. Yo lo estoy haciendo" , aseguró Trump, sin dar pistas de a quién podría estar refiriéndose.

Teniendo en cuenta que, actualmente, solo hay cuatro expresidentes de EEUU que siguen con vida -Bush hijo, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden-, las oficinas y/o el entorno de esos cuatro exmandatarios han salido a desmentir que fuesen ellos de los que ha hablado Trump. De hecho, ha sido notorio el caso del asesor del único expresidente republicano con vida, George W. Bush, que ha declarado en la NBC que el presidente que metió a EEUU en la guerra de Irak y el que lo metió en la de Irán "no han estado en contacto".