'Superprecios' en AVE y Larga Distancia: la nueva campaña de Renfe con la que podrás viajar desde 15 euros 

Terminan las fiestas, las grandes comidas, cenas y las juntadas con amigos y familiares propias de estas fechas. Sin embargo, ya pasados los Reyes, todavía queda un último regalo por abrir: 'Superprecios', de Renfe. Se trata de una campaña con la que la compañía prevé hacer llegar las rebajas de enero al transporte.

A partir de este 8 de enero y hasta el 18 del mismo mes, los viajeros podrán escoger entre cualquier destino en trenes de AVE, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Así, podrán planificar los primeros viajes del año con un significativo descuento.

Así lo ha afirmado la responsable de comunicación de Renfe en La Rioja desde donde ha afirmado que esta promoción trata de "echar una mano en la cuesta de enero y en esta época de rebajas para que las personas más organizadas o las que ya tienen claro a dónde van a ir a lo largo de este año puedan disfrutar de muy buenos precios".

Estos billetes promocionales partirán con precios desde los 15 euros en AVE y Larga Distancia en la categoría de 'Superprecio'. Por otro lado, los clientes de la compañía podrán mejorar su billete Básico por tan solo 3 euros adicionales a la opción 'Elige'.

Se trata de una modalidad que ofrece mayor flexibilidad para personalizar los complementos y disfrutar de cambios en los billetes y horarios, así como cancelaciones, que otros pasajes no permiten.

Con el programa de fidelización de Más Renfe también se podrán adscribir a las ventajas ya mencionadas.

Además, Renfe presume de que se trata de la empresa de transportes más eficiente de energéticamente de todo el país y una de las puntas de lanza en movilidad sostenible. La compañía ha llegado a reducir hasta un 13% el consumo energético y un 20% en la huella de carbono en los últimos dos años.

Queda inaugurada así una nueva campaña de la red ferroviaria para incentivar el uso del tren como principal vía de transporte que se suman a las ya mencionadas por el ministro Óscar Puente.

Abono transporte único

Además, a partir de la segunda semana de este mes de enero entrará en funcionamiento el abono de transporte único anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el balance anual de 2025. Este abono permitirá viajar por 60 euros en toda la red de cercanías, trenes de media distancia y autobuses de la red estatal.

Aún así, todavía falta por conocer qué comunidades autónomas se adscribirán al proyecto después de que el Ejecutivo trate de incentivar con estas medidas el uso del transporte público y de la red ferroviaria de Renfe.