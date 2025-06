Óscar Puente hace una pregunta al ver este tuit de Ayuso del 2014

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reaccionado en sus redes sociales a la publicación que compartió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace casi 11 años.

En ese tuit publicado un 13 de diciembre de 2014, la dirigente del PP escribió lo siguiente: "Acto por la Constitución del Partido Popular. . Discursos en catalán, gallego, valenciano, mallorquín, castellano... #España".

Sin embargo, ahora se ha recuperado este tuit después de que Ayuso protagonizara una de las grandes polémicas de la Conferencia de presidentes celebrada la semana pasada para analizar el curso político, así como los retos a los que se enfrenta el país y las diferentes regiones.

Durante este acto, Ayuso abandonó la Conferencia de presidentes al ver que el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, comenzaban su intervención en euskera y catalán respectivamente.

"¿Esto era de cuando llevaba la cuenta de pecas?", ha preguntado Puente sobre el tuit viejo de Ayuso, refiriéndose así a la supuesta etapa de ella al frente de la cuenta de X de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre.

Ayuso, durante una entrevista en Salvados, confirmó que no los escribió ella y que durante una noche de campaña electoral pensaron en replicar las cuentas de animales que tenían en aquel entonces otros gobiernos.

"Como llevaba la estrategia de comunicación de la organización dije que podíamos hacer el del perro de Esperanza Aguirre, la presidenta en ese momento. Ahí se quedó porque poco después entré como diputada en la Asamblea de Madrid y no me dediqué a ella. Sé que la mantuvieron, la actualizaron y escribían pero no tuve mucho que ver. Es lo típico que he tenido que aguantar como bulo durante mucho tiempo y que la propia Esperanza ni sabía", aclaró.