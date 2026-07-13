Albares pide a Feijóo que desautorice a Rajoy por su columna sobre Francia: "Una cosa es no saber idiomas..."

Combo de imágenes de archivo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el expresidente Mariano Rajoy (PP) y, en un detalle en el círculo, el líder popular Alberto Núñez Feijóo.

La última entrega de la columna 'deportiva' de Mariano Rajoy continúa generando fuertes críticas al más alto nivel institucional. La misma en la que afirmó que el combinado galo tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", siendo tachada de racista y xenófoba. El jefe de la diplomacia española y exembajador en París, José Manuel Albares, ha tocado a la puerta de Génova 13 este lunes en busca de un gesto de desaprobación por parte del actual líder del Partido Popular.

El ministro de Asuntos Exteriores ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a su expresidente del PP. Lo ha hecho desde el parqué comunitario, a su llegada a Bruselas donde tiene lugar la reunión de sus homólogos en la Unión Europea. "Lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España", ha subrayado Albares, recordando que nuestro país "es todo lo contrario" a esa expresión.

Así el titular de Exteriores ha reclamado a Feijóo que "desautorice a Mariano Rajoy, que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido"- No ha dudado en señalar abiertamente el tinte racista de ese comentario que los populares tratan de ligar más a la broma, a la ironía, a la suerte de retranca del exmandatario gallego, conocido por sus lapsus y equivocaciones en la oratoria.

"Quiero dejar claro que no hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista, de corte xenófobo", ha remarcado Albares, quien también se ha dirigido a El Debate, diario digital que publicó dicha columna, para que "publique una rectificación, dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vinculó y se expresó en ese artículo de esa manera".

Dardo de Albares a Feijóo: "Entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero..."

Albares también ha catalogado al Partido Popular como un "partido antifrancés", pero yendo mucho más allá del comentario de Rajoy. Ha recordado que es la misma formación que ha bloqueado el Tratado de Amistad con Francia invocando al Tribunal Constitucional para comprobar posibles colisiones con la Constitución española. Pero ha recordado otras posturas de la derecha tradicional española.

"Eso en el norte", ha añadido el ministro de Exteriores, porque en el sur "son desde hace mucho tiempo un partido antimarroquí, con posiciones abiertamente beligerantes a esta extraordinaria etapa de amistad que tenemos con Marruecos", añadiendo que también "difaman a otro de nuestros grandes amigos y vecinos como es Argelia diciendo que nos van a cortar el gas cuando todo el mundo sabe que son un suministrador fiable".

"[A Feijóo] hay un idioma que todo el mundo tiene que entender" José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores

"Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender. Es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como es Marruecos, como es Argelia, o los pueblos hermanos, como es México", ha concluido Albares, dejando una referencia a los problemas de Feijóo con otras lenguas extranjeras, en forma de dardo directo.